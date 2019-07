An Selbstbewusstsein mangelt es Marco Friedl nicht. Werders Abwehrspieler stellte sich am Dienstag im Trainingslager im Zillertal den Fragen der Medien - und meldete direkt seine Ansprüche für die kommende Saison an. "Ich will nicht mehr der Backup sein", sagte der 21-Jährige. Sein Ziel sei es, bei Werder in der kommenden Saison so viel Spielzeit wie möglich zu bekommen. Am liebsten würde Friedl dabei wohl in der Innenverteidigung spielen. "Ich fühle mich sehr wohl als Innenverteidiger, das ist meine Position für die Zukunft", sagte der 21-Jährige, der aber auch gleich anfügte, dass er sich überall in der Abwehr wohlfühle, egal, auf welcher Position. Auch in Sachen Saisonziel nimmt Friedl kein Blatt vor den Mund: „Ich glaube, dass wir nächstes Jahr international spielen. Das ist auch unser Ziel."

