Theodor Gebre Selassie geht mit Werder bereits in die achte Saison. Was danach aus Werders Dauerbrenner auf der rechten Abwehrseite wird, ist bisher noch offen. Sein Vertrag läuft im Sommer 2020 aus. Nun gibt es allerdings deutliche Signale für eine Verlängerung - von Gebre Selassie selbst und von Werder. „Ja, ich würde gerne bei Werder bleiben, das kann ich mir gut vorstellen - aber das ist nicht allein meine Entscheidung“, sagt der 32-Jährige angesprochen auf seine Vertragssituation. Gebre Selassie schränkt zudem ein: „Ich würde nicht gerne erst einen Monat vor Saisonende wissen, wo ich spiele - sondern am besten schon im Winter, denn die private Seite ist sehr wichtig für uns.“

Gemeint ist damit seine Familie. Gebre Selassie hat schon mehrfach betont, dass seine Kinder eigentlich in Tschechien eingeschult werden sollen. Bei seinem Sohn wäre das 2020 soweit. Möglicherweise gibt es da aber auch andere Lösungen. Frank Baumann hatte zu dem Thema jüngst gesagt: „Die Thematik mit der Schule ist ja bekannt, da sind wir natürlich im Austausch mit ihm. Doch es ist durchaus möglich, dass Theo uns mindestens ein weiteres Jahr erhalten bleibt.“

Grundsätzlich klingt es also so, als ob beide Seiten stark an einer Verlängerung der Zusammenarbeit interessiert wären, den Zeitrahmen hat Gebre Selassie dafür nun auch abgesteckt. Spätestens im Winter sollte klar sein, wie es mit dem Rechtsverteidiger weiter geht, vermutlich wird das aber schon vorher der Fall sein.

„Toprak würde jeder Mannschaft in der Liga helfen“

Gebre Selassie zählt bei Werder zu den absoluten Leistungsträgern und Führungsspielern, dass Werder auf seiner Position gerne noch einen Spieler verpflichten würde, irritiert den Tschechen nicht. „Jedes zweite Jahr ist einer gekommen, das ist normal - du brauchst ja zwei Spieler pro Position“, sagt Gebre Selassie und fügt an: „Wenn ich meine Leistung bringe und spiele, was ich kann, dann muss ich mir da keinen Kopf machen. Außerdem ist ja noch gar kein Spieler gekommen.“

In Sachen Transfers kursiert bei Werder gerade der Name eines Innen- statt Außenverteidigers: Ömer Toprak. Der Abwehrspieler von Borussia Dortmund soll das Interesse der Bremer geweckt haben. Beim BVB hat der 30-Jährige wenig Chancen auf einen Stammplatz und die Borussia soll dem Vernehmen nach durchaus bereit sein, Toprak bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen. „Er ist ein guter Spieler mit sehr viel Erfahrung. Er würde jeder Mannschaft in der Bundesliga helfen - aber ich weiß auch nicht mehr“, sagt Gebre Selassie zu dem Thema.