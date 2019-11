Finstere Zeiten bei Werder: Nach sieben nicht gewonnenen Spielen und der Rückkehr in den Abstiegskampf stellt sich Manager Frank Baumann im WESER-KURIER der Kritik. (nordphoto)

Herr Baumann, nach Werders Abrutschen auf Platz 14 bekommen wir viele Zuschriften, die Werders Transferpolitik und den Umgang mit der Verletzungs-Problematik kritisieren. Solche Kritik kommt sicher auch bei Ihnen und dem Verein an. Wie gehen Sie damit um?

Frank Baumann: Wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr selbstkritisch bin und mich immer hinterfrage. Grundsätzlich ist dabei wichtig, ob diese nur pauschal und polemisch geäußert wird oder es sich um eine sinnvolle inhaltliche Kritik handelt. Wie weit kann ein Außenstehender interne Entscheidungen und Prozesse immer nachvollziehen, gerade im Fußball? Fundierte Kritik von jemandem, der das auch einschätzen kann, die nehme ich an.

Wenn Sie sich persönlich und im Verein gerade selbst hinterfragen, gibt es dann Dinge, die Sie mit dem Wissen von heute anders machen würden?

In diesem Verein wurden in den vergangenen Monaten wahrscheinlich tausende Entscheidungen getroffen. Egal, ob es ein Trainer ist, ein Spieler oder der Manager - man kann dabei nie sagen: Ich habe alles richtig gemacht. Das gibt es in einem Fußballverein nicht. Aber natürlich können wir über einzelne Punkte gerne diskutieren.

Zum Beispiel über die Transferpolitik dieses Sommers…

Von der bin ich auch nach elf Spieltagen noch zu 100 Prozent überzeugt. Ich würde jeden Spieler, den wir im Sommer verpflichtet haben, wieder holen.

Sie bleiben also auch bei Ihrer Meinung, dass Werders Kader besser ist als in der vergangenen Saison? Das war Ihr Fazit nach den Einkäufen.

Ja. Wenn uns der komplette Kader zur Verfügung steht, dann bin ich davon überzeugt, dass wir uns breiter aufgestellt und auch richtig gute Spieler dazu bekommen haben.

Nun stehen aber äußerst selten alle zur Verfügung. Viele Spieler sind verletzt, einige immer wieder. Ist das ein Learning für die nächsten Transferphasen, dass Werder vor allem robustere, jüngere Spieler braucht?

Ich kann damit nicht so viel anfangen. Was ist ein robuster Spieler?

Einer, der auch mal 30 Spiele in einer Saison durchhält, zum Beispiel.

Reden wir also von einem Leroy Sané? Oder Lucas Hernandez? Die haben beide in der vergangenen Saison sicher mehr als 30 Spiele gemacht und fallen jetzt verletzt aus. Sind das also robuste Spieler oder nicht? Die Frage impliziert ja, dass wir nur Spieler im Kader hätten, die verletzungsanfällig sind und die Belastung nicht vertragen. Das ist aber ja Quatsch.

Auf Neuzugänge wie Leo Bittencourt oder Michael Lang trifft das ja auch nicht zu. Auf Ömer Toprak schon, und insgesamt ist es eine Folge der vergangenen Transferperioden, dass Werder einen recht alten und anfälligen Kader hat. Daraus ergibt sich sehr wohl diese Frage.

Viele unserer erfahrenen Spieler wie Gebre Selassie, Moisander oder Pizarro hatten in der vergangenen Saison 30 oder mehr Pflichtspieleinsätze. Es gibt zudem auch junge Spieler, die sich verletzen. Ich glaube, dass wir eine gute Mischung in der Mannschaft haben, auch bei der Altersstruktur. Viele Spieler sind im besten Fußballer-Alter.

Werders Ziel heißt Europa, die Realität sieht mit Platz 14 anders aus. Erwarten Sie, dass es bei der Mitgliederversammlung kritischere Töne geben wird?

Wir sind ein Verein, der immer auch für einen kritischen Dialog steht. Grundsätzlich stehen unsere Fans und Mitglieder aber auch dafür, dass sie unsere Situation realistisch einschätzen können. Dazu gehören die vielen Ausfälle, wegen derer wir unser Potenzial nicht so zeigen konnten. Unsere Fans haben aber auch ein gutes Gespür dafür, was realistisch ist. Wenn man sich die Tabelle nach elf Spieltagen anschaut, dann bildet sie die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Bundesligavereine ziemlich genau ab. Pro Saison gibt es immer ein oder zwei Ausreißer nach oben oder unten. Diesmal ist Freiburg so ein positiver Ausreißer. Ansonsten stehen die neun Vereine auf den ersten zehn Plätzen, die alle auch mehr wirtschaftliche Möglichkeiten haben. Wir sind als Werder Bremen halt eher in der anderen Hälfte anzusiedeln. Wir haben genau deshalb immer betont, dass wir ein sehr ambitioniertes Ziel haben mit dem Europapokal, und dass wir dafür immer wieder am Limit spielen müssen und manch anderer Klub aus seinen Möglichkeiten nicht das Optimale herausholt, damit wir dieses Saisonziel erreichen.

Was Werder aber nicht gelingt…

Natürlich muss man nach elf Spieltagen festhalten, dass wir noch nicht am Limit gespielt haben. Wir betrachten diese Situation sehr kritisch, das haben wir immer betont. Wir sind mit der Situation natürlich überhaupt nicht zufrieden und hinterfragen alles kritisch. Wir haben aber auch nach der guten letzten Saison alles hinterfragt, um immer besser zu werden. Dieses Streben nach Mehr, das steckt in den Verantwortlichen hier drin – und deswegen unterschätzt diese Situation auch keiner. Man muss aber auch sehen: In zwei der letzten drei Jahre wären wir froh gewesen, wenn wir nach elf Spieltagen diese elf Punkte gehabt hätten.

Was wollen Sie damit ausdrücken?

Dass wir diese Situation kennen. Wir haben noch viele Spieler dabei, die diese schlechteren Momente und schlechteren Starts erlebt haben. Wir haben in den vergangenen Jahren dann aber auch die richtigen Mittel gefunden, um uns aus diesen Situationen zu befreien – und wir werden das auch dieses Jahr schaffen.

Sie haben die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Liga angesprochen. Vor der Saison sagten Sie bei uns im WESER-KURIER, Werder gehe bei den Transferausgaben ein gewisses Risiko ein. Was würde es für den Verein bedeuten, wenn sich dieses Risiko nicht auszahlt?

Wir haben nicht gesagt, dass wir so ein hohes Risiko eingehen, dass hier ohne den internationalen Wettbewerb alles zusammenbrechen würde. Wir hatten diesen Sommer nicht die großen Transfereinnahmen, ganz bewusst nicht, und haben trotzdem in die Mannschaft investiert. Wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, das auch wieder aufzufangen. Der eine Weg wäre, durch den sportlichen Erfolg und die dadurch steigenden Einnahmen. Der andere Weg wäre, dass wir dann auch mal einen Spieler verkaufen müssten und dann nicht die Möglichkeit hätten, das zu 100 Prozent wieder zu investieren. Aber es ist immer so, dass wir trotzdem wirtschaftlich sehr vernünftig handeln. Wir haben uns eben entschieden, im vergangenen Sommer keinen Leistungsträger zu verkaufen.

Was wäre Ihnen im kommenden Sommer denn lieber: durch Rashica eine Rekordeinnahme erzielen, oder lieben diesen Star behalten und drei andere Spieler verkaufen?

Wir haben definitiv noch keine Entscheidung getroffen, ob und wenn ja, welche Spieler verkauft werden sollen. Man kann das so pauschal auch nicht sagen. Keiner weiß, ob es im kommenden Sommer einen Rekordverkauf bei uns geben wird. Darüber jetzt zu spekulieren, hilft niemandem.

Es ist bekannt, dass Sie ambitioniertere Ziele haben als den Klassenerhalt oder um Platz 10 mitzuspielen. Sie wollen den gesamten Verein dabei mitnehmen. Wie wirkt sich eine kritische Phase mit sieben nicht gewonnenen Ligaspielen auf diesen Weg und die Ziele aus? Sind Sie da noch mehr gefordert, damit alle den Kopf oben behalten?

Es war unsere Vision und ein strategisches Ziel, dass wir immer wieder um die internationalen Wettbewerbe mitspielen und dieses Ziel irgendwann auch erreichen wollen. Wir haben betont, dass das dauern kann, aus einem Klub, der über viele Jahre ein Abstiegskandidat war, einen Verein zu entwickeln, der unter die ersten Sechs kommt. Das ist ein längerer und ständiger Prozess. Wir haben das Saisonziel Europa ja speziell im vergangenen Jahr so offensiv nach außen getragen, um dieses Streben nach dem größtmöglichen Erfolg in den Verein hinein zu tragen. Dass man eben nicht so schnell zufrieden ist. Das ist uns gelungen. Das zeigt gerade die aktuelle Situation: Die Mannschaft ist überhaupt nicht zufrieden mit elf Punkten aus elf Spielen. Das wäre hier in Bremen vor drei Jahren noch anders gewesen. Damals hätte man gesagt: Das ist doch gar nicht so schlimm, wir werden den Klassenerhalt schon irgendwie schaffen und dann mal schauen, wie es nächstes Jahr läuft. Jetzt ist die Mannschaft sehr selbstkritisch und sehr unzufrieden damit, welche Ergebnisse wir erzielt haben und welche Punkte wir in der Tabelle haben. Das zeigt, dass es der richtige Weg ist und wir das nicht durch zusätzlichen Druck einfordern müssen.

Sie haben für sich entschieden, viele Dinge sehr positiv zu sehen. Pavlenka bezeichnen Sie als einen der besten Keeper der Liga, Ömer Toprak hat einfach Pech, und in der Rückrunde wollen Sie wieder angreifen. Können Sie verstehen, dass man das auch als unkritisch empfinden kann?

Ja, das kann ich absolut verstehen. Aber für uns, also insbesondere für den Trainer und mich, ist es ein wichtiges Grundprinzip, dass wir intern sehr kritisch miteinander umgehen und auch sehr viel fordern und einfordern – von uns selbst, aber auch von unseren Spielern und Mitarbeitern. Aber im Normalfall stellen wir uns in der Öffentlichkeit vor unsere Spieler und kritisieren Sie dort eben nicht, gerade wenn es um individuelle Fehler und um einzelne Spieler geht. Da hauen wir nicht noch mit drauf. Es kann aber auch mal Situationen geben, in denen wir eine Leistung auch mal öffentlich kritisieren. Wenn es ein Einstellungs- oder Motivationsproblem gibt, dann ist irgendwann vielleicht mal der Zeitpunkt erreicht, wo man öffentlich Kritik äußern kann. Aber dass wir unsere Spieler und Mitarbeiter nach außen hin in Schutz nehmen, das gehört einfach dazu und ist wichtig.

Sie sehen den Zeitpunkt also noch nicht gekommen, auf den Tisch zu hauen?

Nein. Weil wir kein Problem mit der Einstellung oder der Motivation haben. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft die Situation unterschätzt. Das sehe ich einfach nicht. Deshalb gibt es aktuell keine Notwenigkeit, draufzuhauen. Nach dem 2:2 gegen Freiburg haben wir uns kritisch geäußert, das war aber auch völlig im Rahmen. Auf die eigene Mannschaft jetzt öffentlich drauf zu hauen, wäre aus meiner Sicht komplett kontraproduktiv.

Ist es ein Vorteil am Standort Bremen, dass sich Verein und Trainer über die Art des Fußballs einig sind, über diesen offensiven Stil? Weil man sich dann nicht gegenseitig Vorwürfe machen kann, wenn es nicht läuft?

Wichtig ist, als Verein überhaupt eine Idee und eine Philosophie zu haben, wofür man stehen möchte. Das ist ja auch hier bei Werder Bremen nichts, was sich Frank Baumann und Florian Kohfeldt ausgedacht haben. Sondern hier geht es um eine Philosophie, die ein Stück weit unabhängig von Personen und von Erfolg umgesetzt werden soll. Dafür stand Werder - mit Ausnahme weniger Jahre in der jüngeren Vergangenheit - immer. Dabei geht es ja nicht nur um eine Spielphilosophie, sondern auch um Werte, für die man als Verein stehen möchte. Das ist aber ja aktuell auch ein Kritikpunkt, dass es bei uns nur um Offensivfußball gehen würde. Das entspricht jedoch überhaupt nicht der Realität. Wir spielen aus meiner Sicht einen sehr gut anzuschauenden Fußball. Wenn wir den Ball haben, ist ein klarer Plan vorhanden. Wir spielen uns in jedem Spiel zahlreiche Chancen heraus. Aber es ist doch nicht so, dass wir Harakiri-Fußball spielen oder dass wir ständig Kontertore kassieren, weil wir die Defensive entblößen. So wird es aktuell dargestellt, als würden wir die Defensive vernachlässigen.

Man sollte natürlich schon die eigenen Defensive verstärken, wenn man 15 Minuten vor Schluss führt und mal dringend einen Sieg braucht.

Genau das wurde uns aber vor zwei Wochen gegen Freiburg vorgeworfen, als Sebastian Langkamp in der Schlussphase rein kam.

Aber nicht von der breiten Masse. Es war ja richtig so, in dieser Situation.

Aber es ist gefühlt trotzdem so, dass jeder denkt, Werder müsse jetzt mal defensiver spielen. Wir kriegen zu viele Gegentore, das stimmt definitiv. Aber nicht aufgrund unseres offensiven Spielstils. Als würden wir alle nach vorne rennen.

Standardsituationen für die Gegner entstehen auch selten nach eigenen Angriffen.

Ja, das kommt ja noch hinzu: Wenn wir uns jetzt am eigenen Strafraum verbarrikadieren würden, dann würden die Standardsituationen vermutlich nicht weniger…

Es wird jetzt natürlich viel diskutiert über Werder, auch über jede Einwechslung. Das bringt eine Krise mit sieben nicht gewonnenen Ligaspielen so mit sich. Haben Sie den Eindruck, dass sich Florian Kohfeldt unter diesem Brennglas verändert hat?

Nein, überhaupt nicht. Florian war schon immer sehr klar, sehr strukturiert, sehr analytisch – und hatte trotzdem immer auch ein gutes Gespür dafür, was die Mannschaft braucht. Sei es in der Ansprache oder im Training. Er hat ja auch schon gezeigt, dass er schwierige Situationen meistern kann. Und die Situation vor zwei Jahren, als er übernommen hat, war definitiv deutlich komplexer, komplizierter und schwieriger als jetzt.

Stimmt der Eindruck, den man von außen gewinnt, dass eine Trainerdiskussion am Standort Bremen auch in den kommenden Wochen völlig ausgeschlossen ist?

Ja, absolut. Wir konzentrieren uns auf die Situation und wollen uns gemeinsam daraus befreien. Und wir werden uns auch befreien.

Nun kann man sich natürlich auch für zu gut halten für den Abstieg. Ist das nicht ein gefährlich schmaler Grat, immer die eigene Qualität zu betonen, die man nur abrufen muss?

Es ist dann eine große Gefahr, wenn sich die Spieler und die Mannschaft für gut halten, die Leistung aber über einen längeren Zeitraum nicht gepasst hat. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, in dem wir in dieser Saison komplett enttäuscht haben. Wir haben gezeigt, dass wir besser sind als einige andere Mannschaften in der Bundesliga. Das ist ein realistisches Bild und das trotz der großen Verletzungsprobleme, die wir in der ganzen Zeit hatten. Trotz des Tabellenplatzes und der unbefriedigenden Punktausbeute kann uns das zuversichtlich stimmen, dass wir in den nächsten Wochen bis zur Winterpause noch deutlich mehr punkten werden als zuletzt.

Es ist ja auch nicht alles schlecht, wie die Auswärts-Punkte in Dortmund, Frankfurt und Leverkusen zeigen. Die sind mehr als respektabel. Das macht es aber nicht einfacher, zu verstehen, wo Werder gerade steht.

Trotzdem haben wir kein schlechtes Spiel gemacht. Auswärts ist im Grunde vieles gut, und in Gladbach kann man auch mal verlieren. Unser Problem waren die Heimspiele gegen Düsseldorf, Hertha und Freiburg – weil wir in allen drei Partien klar besser waren und zweimal auch in Führung lagen. Diese Punkte fehlen uns. Die müssen wir uns wiederholen.

Einer der auch fehlt, schon sehr lange, ist Niklas Moisander. Der Vertrag des Kapitäns und Abwehrchefs läuft aus. Muss man die geplante Vertragsverlängerung von ihm angesichts seiner Verletzungsprobleme aussetzen?

Nein. Da geht es nur darum, dass wir uns in den vertraglichen Dingen einig werden. Ansonsten gibt es da nichts. Wir würden gerne mit Niklas verlängern, haben bisher aber noch keine Einigung erzielt. Wir werden in den nächsten Wochen weiter daran arbeiten.

Sie haben also keine Sorgen, dass sein Körper im Alter von jetzt schon 34 Jahren den Belastungen nicht mehr standhält?

Nein.

Gibt es noch Kontakt zu Max Kruse?

Ich habe in den letzten Wochen keinen Kontakt gehabt, nein.

Fehlt er der Mannschaft vielleicht…

Sie brauchen die Frage gar nicht zu Ende stellen.

Aber viele Fans fragen sich auch, ob er nicht doch mehr fehlt als gedacht. Auch als Typ.

Diese Diskussion überlasse ich gerne den Fans und Ihren Lesern. Wir brauchen jetzt keine Max-Kruse-Diskussion anfangen.

Sie können die ja auch beenden.

Die haben wir vor drei oder vier Monaten beendet.

Kein Problem. Statt Kruse sorgten ja auch Sie zuletzt in Bremen für die großen Schlagzeilen, mit Ihrer Ankündigung, dass mit 50 Jahren Schluss sein soll als Werder-Manager. Hat es Sie selbst überrascht, welchen Wirbel Sie damit ausgelöst haben?

Ja und nein. Ja, weil es nichts Neues war, ich hatte das schon mehrmals zuvor so angekündigt. Und nein, weil gerade Länderspielpause war und den Medien offenbar kein besseres Thema eingefallen ist.

Man hätte es auch für ein geschicktes Ablenkungsmanöver halten können. Nach dem Motto: Wenn alle über mich berichten, wird das schwache Abschneiden der Mannschaft nicht so sehr thematisiert…

Damals war unsere Situation noch in Ordnung, es war also nicht vorhersehbar, dass wir bald eine Krise haben werden. Es war ja auch nach zwei Tagen vorbei. Bewusst platziert war es wirklich nicht.

Ein Manager, der solche Themen immer bewusst platziert hat, verlässt in dieser Woche die große Bühne: Bayerns Uli Hoeneß. Was verliert die Bundesliga durch seinen Rückzug?

Wir verlieren jemanden, der die Bundesliga über vier Jahrzehnte geprägt hat. Aus Bayern München hat er einen absoluten Weltklub geformt und entwickelt. Er war schon damals in vielen Bereichen allen voraus und hat anfangs noch fast alles selbst gemacht. Und heute sieht man, dass daraus Großes entstanden ist. Deswegen kann man vor seiner Leistung als Verantwortlicher beim FC Bayern nur den Hut ziehen und ihm ein großes Kompliment machen. Er hat natürlich auch durch seine Art die Bundesliga geprägt. Die letzten Jahre war er nicht mehr so sehr im operativen Geschäft, wurde aber trotzdem gerne von den Journalisten gefragt…

Man musste gar nicht immer fragen. Er ruft auch von selbst an, wie zuletzt live beim „Doppelpass“ von Sport1…

Er meldet sich auch mal ungefragt, das stimmt, und er wird sich auch zukünftig regelmäßig äußern.

Die Auseinandersetzungen zwischen Bayern und Werder zu Zeiten von Lemke und Hoeneß glichen einem Klassenkampf. Wie ist das Verhältnis zwischen beiden Vereinen heute? Es wirkt sehr still und friedlich.

Es ist ein normales und gutes Verhältnis geworden. Die Bayern nehmen uns sicher nicht als den größten Konkurrenten wahr. Auch deshalb ist es derzeit sehr entspannt.