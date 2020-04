Davie Selkes Verbleib ist an Werders Erstligazugehörigkeit geknüpft - doch die ist weiter ungewiss. Der Angreifer braucht deshalb Geduld. (nordphoto)

Das Gebäude ist groß, sehr groß sogar. Und ziemlich auffällig und exklusiv ist es obendrein. Und wenn dann etwas anders ist als sonst, dann fällt es umso mehr ins Gewicht. Davie Selke erlebt das jeden Tag. Werders Angreifer wohnt gemeinsam mit seiner Verlobten im Bremer Parkhotel, seitdem er im Winter von Hertha BSC an Werder verliehen wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es dort allerdings ziemlich leer geworden auf den Gängen und in den benachbarten Zimmern. „Es ist schon ein bisschen gespenstisch“, sagte Selke jetzt im Gespräch mit der Moderatorin Laura Wontorra beim „100% Bundesliga Podcast“. „Es sind wenige Leute da, das ist schon eine besondere Situation.“

Ähnlich speziell ist allerdings auch die eigene Zukunftsperspektive. Der 25-Jährige ist eigentlich bis zum Sommer 2021 ausgeliehen worden, er bleibt aber wirklich nur bis dahin an der Weser, sofern Werder auch nach dieser Saison erstklassig bleibt. Wie genau es aber in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, weiß niemand so genau. Normalisiert sich das Leben und somit auch der Profifußball? Oder ist irgendwann in Ermangelung an Alternativen eine ganz andere Konstruktion nötig?

Dauer- statt Zwischenlösung

Das Leben im Konjunktiv versucht Davie Selke deshalb weitgehend auszublenden. Seine Vertragssituation spiele zumindest offiziell keine Rolle, sagte er. „Es steht aktuell hintenan und es gab in der Hinsicht auch keinen Kontakt.“ Einen konkreten Wunsch hat er aber trotzdem – und der deutet darauf hin, dass er aus der Zwischenlösung im Hotel gern eine langfristige Alternative in einem Eigenheim machen würde. „Wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich sehr gerne in Bremen bleiben – und mit Bremen in der ersten Liga bleiben.“

Da war er wieder, dieser Zusatz, der in seinem ganz speziellen Fall noch ein wenig mehr über allem steht. Sollte es in der Bundesliga irgendwann tatsächlich wieder um Punkte gehen, könnte Davie Selke selbst mit Toren dafür sorgen, dass sich sein zweiter Werder-Aufenthalt deutlich verlängert. Gehören die Bremer nämlich auch nach dem Ende der Leihe im Sommer 2021 zum deutschen Fußball-Oberhaus, greift automatisch eine Kaufverpflichtung in Höhe von rund zwölf Millionen Euro. Eine Summe, die in dieser schwierigen Phase noch ein wenig unwirklicher klingt als sonst.

Die Krise als Chance

Mit derartigen Zahlenspielen beschäftigt sich Selke nicht, er richtet den Fokus lieber auf die sportlichen Aspekte, die er beeinflussen kann. Und deshalb möchte er die Corona-Auszeit auch als Chance begreifen, um gemeinsam mit der Mannschaft der Negativspirale in der Liga zu entfliehen. „Wir kamen nicht aus der besten Phase vor der Pause und wollen jetzt alles daran setzen, das als Vorteil für uns zu nutzen“, sagte er. Auch wenn die angedachten Spiele in leeren Stadien, für deren Notwendigkeit er Verständnis hat, sicherlich keine Optimallösung für seinen Verein im Abstiegskampf darstellen könnte. „Werder Bremen lebt vom Support, den wir hier im Weserstadion haben. Der ist meiner Meinung nach einmalig und trägt uns auch teilweise.“