Die Fragerunde mit Maximilian Eggestein nach Werders 1:1 gegen RB Leipzig war schon beendet. Doch dann kam Werders Mittelfeldspieler noch einmal zurück in die Mixed Zone, also dorthin, wo sich Spieler, Trainer und Reporter direkt nach Bundesligaspielen über das soeben Geschehene austauschen. "Ich ziehe den Arm zurück, den muss man nicht geben", sagte Eggestein.

Es ging um einen vermeintlichen Handelfmeter, den RB Leipzig in der ersten Halbzeit hätte bekommen können. Eggestein hatte sich die Szene extra noch einmal im Fernsehen angeschaut, ehe er seine Einschätzung abgab. Es war auf jeden Fall eine knifflige Situation. Die TV-Bilder zeigten, dass Eggestein erst seinen Arm ausstreckte, ihn dann zurückzog, den Kontakt mit dem Ball aber nicht ganz vermeiden konnte. Es hat schon Schiedsrichter gegeben, die da Elfmeter gepfiffen haben. Nicht so Christian Dingert.

Das war unterm Strich auch für Ralph Hasenhüttl akzeptabel. Der Leipziger Trainer sprach zwar davon, dass man Elfmeter hätte geben können, als Schlüsselszene oder spielentscheidend aber wollte er die Eggestein-Aktion nicht bewertet wissen. Maximilian Eggestein wiederum hatte zum zweiten Male in dieser Saison Glück. Schon beim 2:2 in Mönchengladbach war ihm der Ball bei einer versuchten Rettungsaktion an den Arm geflogen, ohne dass der Schiedsrichter auf Elfmeter gegen Werder entschieden hatte.