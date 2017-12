Beim Aufwärmen trugen die Profis besondere T-Shirts. (nordphoto)

Auf einmal hatten sie alle die Rückennummer 22. Zum Aufwärmen trugen die Werder-Spieler in Leverkusen orange Shirts mit der Nummer des verletzten Fin Bartels und dem Aufdruck „Fin, wir sind da“. „Die Idee kam aus der Mannschaft. Ich habe es vom Mannschaftsrat erfahren und finde das total gut“, sagte Trainer Florian Kohfeldt.

Alles, was Bartels ein wenig helfe, sei positiv. Der Offensivspieler fällt mit einem Achillessehnenriss voraussichtlich für den Rest der Saison aus. „Für Fin ist es das Schwierigste jetzt. Wir alle halten den Kontakt, aber er ist in der Situation“, betonte Kohfeldt. „Die Aktion zeigt, dass wir an ihn denken und welchen Charakter die Mannschaft hat.“

„Ich hoffe, dass sich Fin ein bisschen darüber freut“, sagte Maximilian Eggestein. Mit „seiner Schnelligkeit, seiner Torgefahr und seinen Geistesblitzen“ habe Bartels der Mannschaft in Leverkusen gefehlt, unterstrich der Mittelfeldspieler. Bereits nach der Partie in Dortmund, in der sich Bartels verletzt hatte, hatte Max Kruse bei Instagram ein Foto aus dem Mannschaftsbus veröffentlicht, auf dem er das Trikot des Teamkollegen in die Kamera hält. „Die Aufwärmshirts waren jetzt die Folgeaktion“, erklärte Sportchef Frank Baumann.

Wer ist ihr "Man of the Match"?