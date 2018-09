Aleksandar Ignjovski will seiner Karriere neuen Schwung verleihen. Nachdem der Verteidiger beim SC Freiburg keine Rolle mehr spielte, in der abgelaufenen Saison kam der 27-Jährige in der Bundesliga gar nicht zum Einsatz, versucht Ignjovski nun sein Glück beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, unterschrieb Ignjovski bei den Magdeburgern einen bis 2020 datieren Zweijahresvertrag.

Bei Werder spielte Ignjovski von 2011 bis 2014 und wechselte im Anschluss zu Eintracht Frankfurt. In den vergangenen zwei Spielzeiten stand er beim SC Freiburg unter Vertrag. Für Serbiens Nationalmannschaft absolvierte Ignjovski 12 Länderspiele, zuletzt kam er dort im November 2016 zum Einsatz.