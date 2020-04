Willi Lemke ist zu Gast im Doppelpass von Sport 1. (dpa)

Die schwierige Situation von Werder in der Corona-Krise und die Diskussionen über Geisterspiele sind die Schwerpunktthemen in der nächsten Doppelpass-Sendung. Der Fußball-Talk mit Moderator Thomas Helmer wird am Sonntag ab 11 Uhr bei Sport 1 ausgestrahlt. Zu den Gästen im Studio gehört Ex-Werder-Manager Willi Lemke. Werders Vorsitzender der Geschäftsführung Klaus Filbry nimmt per Live-Schalte Stellung zur Lage seines Klubs, wie der TV-Sender mitteilte.