Maximilian Eggestein ist unumstrittener Stammspieler bei Werder. (nordphoto)

Maximilian Eggestein hat in dieser Saison durchaus Eigenwerbung betrieben, daran besteht kein Zweifel. Der 21-Jährige ist bei Werder zum unumstrittenen Stammspieler avanciert und verpasste nur ein Bundesliga-Spiel. Laut "transfermarkt.de" hat er seinen Marktwert von zwei auf vier Millionen Euro gesteigert. Könnte der U21-Nationalspieler Bremen also im Sommer verlassen? Am Mittwoch in einer Medienrunde hielt sich Eggestein bei der Frage nach seiner näheren Zukunft bedeckt. "Im Fußball weiß man nie, was passiert", sagte er, betonte aber sogleich: "Ich weiß, was ich an Werder habe und fühle mich extrem wohl. Es muss sich niemand Sorgen machen."

Dazu dürfte auch Trainer Florian Kohfeldt beitragen, der ein großer Eggestein-Fan ist. Kürzlich lobte er die taktische Flexibilität des Youngsters in den höchsten Tönen. "Das freut mich und zeigt mir, dass ich in letzter Zeit viel richtig gemacht habe", sagte Eggestein. Hintergrund von Kohfeldts Lobeshymne: In Mönchengladbach kam der Mittelfeldspieler in der Schlussphase auf der ungewohnten Rechtsverteidigerposition zum Einsatz. Er sei davon durchaus überrascht worden, gab Eggestein zu. "Aber ich gebe immer mein Bestes, egal auf welcher Position. Und ich habe im Training auch schon einmal Linksverteidiger gespielt."

Am kommenden Montag gegen Köln spielt Eggestein mit großer Wahrscheinlichkeit wieder im Mittelfeld. Dass die Vorbereitung auf diese Partie ungewöhnlich lang sei, könne durchaus von Vorteil sein, glaubt er. "Die freie Zeit tat gut, aber jetzt werden wir uns bestmöglich vorbereiten", sagte Eggestein.

Die Begegnung gegen Köln wird in zweierlei Hinsicht besonders. Zum einen wollen mehrere Ultragruppen dem Weserstadion fernbleiben, um gegen Montagsspiele zu protestieren. "Ich kann den Protest verstehen, denn die Leute müssen ja am Dienstag wieder arbeiten", sagte Eggestein. "Aber wir hoffen, dass trotzdem viele Leute ins Stadion kommen und vielleicht auf andere Art und Weise protestieren." Zum anderen kehrt mit Claudio Pizarro eine Werder-Legende zurück nach Bremen – allerdings im Kölner Trikot. Eggestein sieht das pragmatisch: "Er ist ein gern gesehener Gast hier. Ich habe aber allein schon aufgrund des unterschiedlichen Alters nicht mehr viel Kontakt zu ihm."