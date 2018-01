Er ist Werders Spieler der Saison bisher: Jiri Pavlenka. Spätestens nach seiner Glanzparade beim 1:1 gegen Hoffenheim hat auch der Letzte gemerkt, was für einen guten Torwart Werder hat. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, wann andere Klubs Interesse an ihm entwickeln. Pavlenka selbst will sich damit öffentlich nicht beschäftigen: „Im Moment bin ich bei Werder und will dem Klub helfen.“ Werder hatte Pavlenka im Sommer für rund drei Millionen Euro von Slavia Prag geholt. Heute sagt er: „Ich habe sicher nicht wenig gekostet – und das versuche ich, dem Verein jetzt zurückzugeben.“

Das gelingt ihm ausgesprochen gut. Doch der 25-Jährige, der bei Werder noch bis 2020 unter Vertrag steht, gibt sich bescheiden. Zu seiner Parade gegen den Hoffenheimer Andrej Kramaric sagt er nur: „Man versucht, solche Situationen im Training zu üben. Aber ich hatte auch Glück.“

Dieses Glück wünscht er sich auch für die Kollegen. Denn obwohl Werder nur Drittletzter ist, habe man oft nicht schlecht gespielt. „Ich hoffe, dass wir ein paar Spiele hintereinander gewinnen und nach oben kommen.“ Nachfrage: „Auch in München schon?“ Antwort: „Im Fußball kann alles passieren.“

Von Cheftrainer Florian Kohfeldt gab es am Dienstag noch ein Sonderlob für den Torwart. „Man sieht bei ihm eine richtig starke Entwicklung“, sagte Kohfeldt, „ich bin höchst zufrieden mit Pavlas.“ Und zur Rettungstat gegen Kramaric sagte Kohfeldt: „Drin gesehen hatte ich den Ball nicht – ich weiß ja, was wir für einen Torwart haben. Die Parade war genauso wichtig wie ein geschossenes Tor.“