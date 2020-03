Werder-Chef Klaus Filbry. (dpa)

Der Ball ruht in der Bundesliga, also stehen bei Werder derzeit andere im Mittelpunkt, zum Beispiel die Mitarbeiter der CSR-Abteilung. CSR steht für Corporate Social Responsibility, also die unternehmerische Sozialverantwortung. In diesem Bereich passiert bei Werder derzeit viel. Es gibt etwa regelmäßig Mitmach-Videos, um die Menschen zu Hause in Bewegung zu bringen.

Dass der CSR-Bereich trotz aller finanzieller Probleme aufgrund der Corona-Krise wichtig für Werder bleibt, hat Klaus Filbry jetzt betont. „Ich kann nur davor warnen, in diesem Bereich zu sparen. Als Fußball sind wir identitätsstiftend und haben eine gesellschaftliche Vorreiterfunktion. Wir leisten unseren Beitrag zum Gemeinwohl“, betonte der Vorsitzende der Geschäftsführung in einem Mediengespräch.

Nachahmer erwünscht

Auch in der Vergangenheit musste bei Werder schon mal gespart werden, doch der soziale Bereich sei dabei stets bewusst ausgenommen worden. „Wir geben der Gesellschaft mit diesen Maßnahmen etwas zurück. Zum Beispiel leisten wir in benachteiligten Bezirken gute Arbeit“, sagte Filbry mit Verweis auf Werders Spielraum-Projekt, das Kindern und Jugendlichen regelmäßige Trainingsangebote macht.

Der Werder-Chef hofft zudem, dass auch die anderen Profiklubs jetzt nicht in punkto soziales Engagement sparen. „Für die Liga und für jeden Verein ist es wichtig, dass genau dieses gesellschaftliche Engagement nicht infrage gestellt wird“, unterstrich Filbry und fügte hinzu: „Es geht dabei um eine Summe, die viel bewirkt, aber unter den Kostenpunkten im Vergleich nicht sehr hoch ist. Bei uns ist dieser Betrag außerdem auf zwei Schultern verteilt: Das ist einmal die KG und das ist einmal der e.V., der sich aus Mitgliederbeiträgen speist.“