Viel Talent, wenig Spielzeit: Werder-Youngster Johannes Eggestein. (nordphoto)

Es war ein Kampf, den Werder auf keinen Fall verlieren wollte im Frühjahr 2016. Damals ploppte das internationale Interesse an Johannes Eggestein auf, Klubs wie Manchester United hatten den Nachwuchsstürmer gescoutet und Angebote abgegeben. Bayern, Dortmund, Gladbach und weitere Bundesligisten waren ins Wettbieten eingestiegen. Der Druck auf Werder, mit einem konkurrenzfähigen Angebot gegenzuhalten, stieg beträchtlich. In Zeiten, in denen immer mehr Klubs ihre Stars selber ausbilden, wollten die Bremer das Signal, ein Talent wie Eggestein ziehen lassen zu müssen, auf jeden Fall verhindern. Am Ende mit Erfolg.

Werder hat sich weit gestreckt, im Juni 2016 unterschrieb Eggestein einen Vertrag bis 2019. Günstig war der Kontrakt nicht, rund 80.000 Euro pro Monat verdient der 19-Jährige, eine jährliche Erhöhung des Betrags inklusive. Ein guter Teil der monatlichen Bezüge ist fest fixiert, wird also nicht leistungsabhängig gezahlt. Für Eggestein ist das gut, sportlich spielt er zwar noch immer keine große Rolle für Werder, trotzdem verdient er erstklassig. Doch wirklich zufrieden dürften beide Seiten damit nicht sein.

In Zeiten, in denen Werder ein mittleres bis großes Sturmproblem hat, scheint Eggestein nicht das Vertrauen zu genießen, der Mannschaft helfen zu können. Sechs Minuten Bundesliga und elf Minuten im Pokal sind kein beeindruckender Arbeitsnachweis in der laufenden Saison. Beim 0:2 gegen Bayern durfte er sein Bundesligadebüt feiern, als das Spiel längst entschieden war. Gegen Freiburg, als ein bisschen mehr Mut in der Offensive gefragt war, hockte er 90 Minuten auf der Bank.

Baumann: „Die Konkurrenz bei uns ist groß“

Der Dreijahresplan, den Werder im Zuge der Vertragsverlängerung mit Eggestein entwarf, sieht für diese Saison mehr Einsätze in der Bundesliga vor. „Wir haben keine Bedenken, ihn zu bringen“, sagt Frank Baumann. „Gegen Freiburg war es keine Entscheidung gegen Johannes, sondern für eine andere taktische Ausrichtung.“ Mit seiner Entwicklung ist er zufrieden, aber es gibt viele Stürmer im Kader. „Die Konkurrenz bei uns ist groß.“

Große Teile der Konkurrenz spielen derzeit aber ebenso wenig eine Rolle wie Eggestein. Ein Blick auf die vereinseigene Homepage zeigt, dass es sechs nominelle Stürmer im Kader gibt. Max Kruse und Justin Eilers fallen verletzungsbedingt noch lange aus. Aron Johannsson spielt sportlich keine Rolle mehr, Zugang Yuning Zhang ebenfalls nicht. Der einstige Hoffnungsträger Ousman Manneh ist längst wieder in die U23 beordert worden. Bleibt neben Ishak Belfodil nur noch Eggestein. So vielfältig sind die Alternativen im Sturm also nicht. Alexander Nouri setzt bisher ohnehin verstärkt auf die offensiven Mittelfeldspieler Fin Bartels und Florian Kainz im Angriff, eigentlich gelernte Flügelspieler. Der Ertrag ist aber noch wenig beeindruckend.

Hoffnungsträger Belfodil

Werders verhaltener Saisonstart ist also auch ein Sturmproblem. Es fehlt die Trefferquote von Kruse, der vergangene Saison 15 Tore erzielte. Auch die von Serge Gnabry, der elf Mal traf. Da verwundert es, dass Werder Johannsson als klassischen Stürmer links liegen lässt. Offiziell kann er sich durch gute Leistungen wieder für den Kader qualifizieren. Dass sich Werder im Sommer sehr bemüht hat, Johannsson loszuwerden, zeigt, dass es tatsächlich sehr schwer wird, diese Qualifikation zu schaffen.

Die Hoffnungen ruhen auf Belfodil, der sich immer besser in der Mannschaft zurechtfindet. Er ist ein Stürmertyp, wie Werder ihn zuvor nicht hatte. „Ishak bringt ein anderes Element in unser Spiel“, sagt Baumann. Was noch fehlt, sei die Feinabstimmung mit den Kollegen. „Laufwege, Ideen der Mitspieler, das zu kennen, braucht Zeit“, sagt Baumann. Zeit, die Werder eigentlich nicht hat. Tore und Punkte müssen schnell her, am besten sofort.