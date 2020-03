Frank Baumann (2.v.r.) hat beim WK-Talk ausführlich über Werders Krise gesprochen. (Frank Thomas Koch)

Frank Baumann war am Donnerstagabend zu Gast beim WK-Talk Sport. Mit Mathias Sonnenberg, Ressortleiter Sport, WK-Flutlicht-Experte und Werder-Ehrenspielführer Dieter Eilts sowie WK-Flutlicht-Chefreporter Jean-Julien Beer diskutierte der Manager die aktuell brisante sportliche Lage bei Grün-Weiß mit Tabellenplatz 17, bekräftigte seine Rückendeckung für Trainer Florian Kohfeldt, gab einen Einblick in sein Seelenleben im harten Abstiegskampf-Alltag, verteidigte seine Kaderplanung, blickte zurück auf die Zeit von Max Kruse an der Weser und vieles mehr.

Und nicht nur die Runde auf dem Podium diskutierte die Lage bei Werder, auch aus dem Publikum kamen zahlreiche interessierte und kritische Fragen, die Frank Baumann ebenfalls geduldig beantwortete. Vorhang auf für spannende 90 Werder-Minuten plus Nachspielzeit der etwas anderen Art: