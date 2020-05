Soll der Eingangsbereich von „Paracelsus SportMedizin“ im Weserstadion aussehen, wenn alles fertig ist. (GfG/Gruppe für Gestaltung)

Auch wenn in Kürze wieder gespielt wird, ist in den kommenden Wochen nicht allzu viel los im Weserstadion. Zuschauer sind schließlich nicht erlaubt. Somit kann im Inneren des Stadions in aller Ruhe gebaut werden: Die Paracelsus-Klinik Bremen, Werders medizinischer Partner, hat in dieser Woche damit begonnen, ein sportmedizinisches Kompetenzzentrum zu errichten. Die „Paracelsus SportMedizin“ soll nach Fertigstellung auf zwei Etagen mit insgesamt rund 500 Quadratmetern eine Rundumversorung bieten, die sich an den speziellen Bedürfnissen von Sportlern orientiert. Wie die Paracelsus-Klinik am Freitag mitteilte, startet der Betrieb voraussichtlich im September.

Wichtig für die Bundesliga-Profis: Das neue Kompetenzzentrum verfügt über ein MRT, das als bildgebendes Verfahren bei vielen Sportverletzungen zur schnellen Diagnose benötigt wird. Bei der Betreuung der Werder-Profis, deren Mannschaftsarzt Daniel Hellermann für die Paracelsus-Klinik arbeitet, bieten sich also bald neue Möglichkeiten. "Mit dem Kompetenzzentrum können wir die medizinische Versorgung all unserer Teams, vom Leistungszentrum über die U-Mannschaften bis zu den Profis, weiter verbessern“, wird Werders Sportchef Frank Baumann zitiert. Zu den Räumen, die die Paracelsus-Klinik demnächst im Weserstadion nutzen wird, gehört übrigens auch eine ehemalige Eventloge, die zum Wartezimmer mit Blick auf den Platz umgebaut wird.

"Paracelsus SportMedizin" richte sich an zwei Zielgruppen, heißt es in der Mitteilung: an die Werder-Fußballer und auch an alle anderen Sportler. Profisportler sollen das Angebot genauso nutzen können wie Freizeitsportler, sowohl gesetzlich als auch privat Versicherte. Im Kompetenzzentrum reicht das Spektrum von Sportorthopädie zur Prävention und Behandlung von Verletzungen über Sportneurologie etwa zur Erkennung von Gehirnerschütterungen und Sportkardiologie zur Therapie von Herzerkrankungen bis hin zum Gesundheitscoaching. "Wir wollen die verschiedensten Angebote aus dem Bereich der Sportmedizin und angrenzenden Disziplinen an einem Standort bündeln“, sagt Melanie Stade, Leiterin des Geschäftsbereichs Sport- und Gesundheitsmedizin der Paracelsus-Klinik.