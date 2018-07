Ein Lächeln hier, ein kleiner Scherz dort. Kevin Möhwald war ziemlich gut gelaunt, als er am Mittwoch offiziell von seinem neuen Arbeitgeber vorgestellt wurde. Und diese gute Stimmung scheint der Normalzustand zu sein. Bei seinem vorherigen Klub, dem 1. FC Nürnberg, galt der Mittelfeldspieler als eine Art Spaßvogel, dortige Journalisten schwärmen noch heute von einem Trainingslager, in dem sich der gebürtige Erfurter in bester Slapstick-Manier mit einem Schlauchboot duellierte. Wer nun allerdings glaubt, dass die Bremer einen besseren Klassenkasper verpflichtet haben, irrt gewaltig. „Ich bin nicht zum Spaß hier“, sagt Möhwald.

Dieser Satz war dem 25-Jährigen so wichtig, dass er ihn wenig später gleich noch ein zweites Mal benutzte. Und es passt zu dem, was die Medienvertreter aus Nürnberg nahezu im gleichen Atemzug erwähnen: Kevin Möhwald sei in den vergangenen Jahren unheimlich gereift, habe sich sportlich enorm entwickelt. Genau deshalb avancierte der Mittelfeldakteur zuletzt auch zum absoluten Leistungsträger beim „Club“. Er verteilte die Bälle, rackerte vorbildlich und betätigte sich obendrein noch selbst als siebenfacher Torschütze. Auch dank Kevin Möhwald, das lässt sich zweifelsfrei so sagen, schafften die Nürnberger die Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus.

Für Kevin Möhwald lief also eigentlich alles perfekt in Nürnberg. Dort hätte er Bundesliga spielen können, mit ziemlicher Sicherheit sogar als Stammspieler. Doch er entschied sich anders, als im vergangenen Winter das Angebot aus Bremen eintrudelte. „Werder hat sich sehr um mich bemüht“, sagt Möhwald. „Natürlich war der Prozess auch ein langwieriger, die Entscheidung zu fällen, ob ich Nürnberg verlasse oder nicht. Als ich mir dann aber sicher war, dass ich noch einmal etwas Neues machen will, war für mich auch schnell klar, dass ich mich für Werder entscheide.“

Frühe Begegnung mit Werder

Es war sozusagen ein Wechsel mit Anlaufzeit. Nicht etwa, weil Kevin Möhwald im Winter so lange hatte grübeln müssen, sondern weil es bereits früher eine Begegnung zwischen Spieler und Verein gab. Und die reicht ein gutes Stück zurück. Kevin Möhwald war gerade einmal 13 Jahre alt, als er erstmals in Bremen zu Gast war. Damals kickte er noch für Rot-Weiß Erfurt und wollte sich über ein Probetraining für Werder empfehlen. Sogar ein Bundesligaspiel durfte er im Weserstadion anschauen. „Ich glaube, das war gegen Frankfurt“, sagt Möhwald. Ganz genau weiß er es heute nicht mehr. Doch der Besuch hatte Eindruck hinterlassen, denn was Möhwald noch weiß: „Die Stimmung war überragend. Deshalb gab es seitdem auch eine Verbindung nach Bremen.“

Einziger Haken: Mit dem Wechsel wurde es damals noch nichts. Werder hätte Kevin Möhwald wohl genommen, erste Wahl war er aber nicht unbedingt – vielleicht auch, weil damals die Einstellung noch eine etwas andere war. Warum auch nicht?! Kevin Möhwald war schließlich noch ein Kind. Allerdings eines mit besonderer Statur. „Damals war ich noch etwas fülliger und noch nicht so professionell“, sagt Möhwald schmunzelnd.

Spitzname "Pommes"

In dieser Zeit verdiente er sich auch einen Spitznamen, der noch heute ein wenig an ihm haftet: Pommes. „Wenn wir in der Jugend einen Spieltag hatten, gab es etwas zu essen vorher, meist Nudeln. Ich habe aber Pommes genommen, das kam nicht so gut an“, erinnert er sich lachend. Fortan rief ihn sein Trainer „Pommes“, selbst in Nürnberg tat dies noch der eine oder andere Teamkollege. Allerdings steht inzwischen auch die „Mö(h)we“ hoch im Kurs. So ganz ohne Spitzname geht es eben im Profifußball nicht.

Zurück im Hier und Jetzt geht es für den 25-Jährigen vor allem darum, sich einen Platz in der Bremer Mannschaft zu erarbeiten. „Im zentralen Bereich kann ich eigentlich alles spielen“, umschreibt Möhwald sein Portfolio. Nach den Abgängen von Zlatko Junuzovic, Thomas Delaney und Jerome Gondorf ist genau dort auch Bedarf vorhanden. Am ehesten dürfte Möhwald den Gondorf-Part übernehmen, zumal Werders Sportchef Frank Baumann bereits angekündigt hat, dass noch nach zwei weiteren Alternativen auf dem Transfermarkt gesucht werde. Kevin Möhwald bleibt dennoch gelassen. „Konkurrenz hat man überall. Die hatte ich in Nürnberg, die hatte ich in Erfurt. Deshalb bin ich da ganz entspannt.“ Was er damit auch sagen will: Am Ende hat er sich überall durchgesetzt und stets zur Stammformation gehört. „Ich glaube, dass der Verein sich etwas dabei gedacht hat, als er mich dazugeholt hat.“

Als bester Zweitligaspieler eingeschätzt

Mit dieser Behauptung irrt Kevin Möhwald sicher nicht. Zumal er mit reichlich Vorschusslorbeeren ausgestattet das Frankenland verlassen hat. Manch Experte hielt ihn in der vergangenen Saison nämlich für nicht weniger als den besten Spieler der gesamten 2. Bundesliga. „Das ist eine Wertschätzung, beschäftigt mich aber nicht groß“, sagt Möhwald. „Es ändert auch nichts an meiner Arbeitseinstellung oder übt jetzt Druck auf mich aus.“

Und genau deshalb kümmert er sich auch überhaupt nicht um irgendwelche Delaney- oder Junuzovic-Vergleiche. „Diese beiden Spieler sind prägende Figuren in den letzten Jahren gewesen“, sagt Möhwald. „Außerdem bin ich noch einmal ein anderer Spielertyp. Wie dann die Rolle am Ende aussieht, das wird sich mit der Zeit zeigen.“ Am wichtigsten sei ohnehin, dass er der Mannschaft helfen könne. Dafür wolle er arbeiten, sagt er. Kevin Möhwald ist ja schließlich nicht zum Spaß hier.