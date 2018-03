Werders starke Bilanz gegen Freiburg:

Werder trifft mal wieder auf seinen Lieblingsgegner: Von 35 Bundesligaspielen konnte Bremen 21 gewinnen, nur acht gingen bisher verloren. Von den aktuellen Bundesligateams hat Werder gegen keinen Gegner einen besseren Punkteschnitt als gegen Freiburg (1,97 Punkte pro Partie). Und aus Freiburger Sicht gilt: Gegen kein Team kassierte der Sportclub in seiner Geschichte so viele Gegentore wie gegen Werder (82). Auch die 40 Gegentore zu Hause sind unerreicht. Zuletzt fegte Werder die Breisgauer im eigenen Stadion mit 5:2 vom Platz.

Doppeltes Jubiläum?

Bremen könnte in Freiburg seinen 250. Bundesliga-Auswärtssieg feiern - auf mehr kommen nur die Bayern (395) und Borussia Dortmund (256). Für Freiburg wäre dies gleichbedeutend mit der 100. Heimniederlage in der Bundesliga.

Beste Erinnerungen:

Thomas Delaney gelang in der letzten Saison bei eben jenem 5:2 im Schwarzwaldstadion der bislang einzige Dreierpack seiner Profikarriere.

Freundlicher Gastgeber:

Überhaupt fühlt sich Werder bei seinen Gastspielen in Freiburg pudelwohl. Seit Freiburgs erstmaligem Bundesligaaufstieg 1993 feierte Werder bei keinem anderen Verein so viele Auswärtssiege wie beim SC (elf), allein von den vergangenen neun Gastspielen im Breisgau gewann Bremen sieben.

Extrem wichtiges Spiel:

Natürlich geht es auch in Freiburg nur um drei Punkte, die Konstellation des Spieltags ist aber für Werder besonders reizvoll. Wie zuletzt gegen Wolfsburg könnte nicht nur ein Big Point gegen einen direkten Kontrahenten gelingen, Werder (23 Punkte) könnte Freiburg (25 Punkte) mit einem Sieg auch überholen. Dazu haben Hamburg (gegen Leverkusen), Wolfsburg (gegen Bayern) und Stuttgart (gegen Angstgegner Augsburg) enorm schwere Aufgaben vor der Brust.

Klarer Aufwärtstrend:

Mit 21 Toren nach 22 Spielen ist Bremen immer noch so offensivschwach wie nie zuvor in der Bundesliga - 18 dieser 21 Saisontore schoss Werder aber in den zwölf Spielen seit der Amtsübernahme von Florian Kohfeldt. Die Richtung stimmte also in den letzten Wochen auf jeden Fall.

Kainz mit Rückenwind:

Florian Kainz erzielte beim 3:1-Sieg gegen Wolfsburg seinen ersten Bundesliga-Doppelpack - zuvor hatte der Österreicher insgesamt nur zwei Tore in 34 Bundesligaspielen erzielt.

