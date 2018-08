Schnell, robust, mutig – und noch ziemlich jung: Jean-Manuel Mbom ist Werders größte Entdeckung in der laufenden Saisonvorbereitung. Der 18-Jährige, der seit diesem Sommer einen festen Kaderplatz bei den Profis besitzt, hat sowohl in den Trainingseinheiten als auch bei seinen Testspieleinsätzen immer wieder vielversprechende Ansätze gezeigt – und somit ordentlich Pluspunkte gesammelt. Wirklich reden wollen sie bei Werder aber nicht über den Mittelfeldspieler. Stattdessen lautet die Devise: Ball flachhalten.

Auch von Frank Baumann. Werders Sportchef ist vom Talent Mboms natürlich voll überzeugt, auch deshalb hat er ihm einen Vertrag bis Juni 2021 gegeben. Aber der ehemalige Fußballprofi Baumann (1. FC Nürnberg, SV Werder) weiß aus eigener Erfahrung, wie weit der Weg vom Junioren- in den Profibereich sein kann. Und deshalb bittet er um Geduld mit Werders Nachwuchsspieler. "Wir dürfen die Erwartungen an Manuel in dieser Saison nicht zu hoch hängen", sagt Baumann, "für ihn gilt es jetzt erst einmal, den Sprung in den Erwachsenenbereich zu schaffen."

Dort, also im Erwachsenenbereich, hat Mbom nämlich noch überhaupt keine Spielpraxis gesammelt, weder bei den Profis noch in der U23, die in der vergangenen Saison immerhin in der dritten Liga spielte. Dass er bereits mit den Profis mithalten kann, wenn auch noch nicht über 90 Minuten und mit einigen verständlichen Schwierigkeiten, hat Mbom beispielsweise im Testspiel gegen den 1. FC Köln (0:1) im Zillertal unter Beweis gestellt. Auch sein Auftritt in Groningen (0:0) am vergangenen Sonntag war solide.

Gut möglich also, dass Mbom, der im vergangenen Jahr mit der U17-Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet wurde, schon in dieser Saison zu seinen ersten Bundesligaminuten kommen wird. Für Baumann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Mbom so weit ist. "Dass er für uns in Zukunft in der Bundesliga spielen wird, steht außer Frage", sagt Werders Sportchef. Bis dahin wird die U23 die Mannschaft sein, in der Mbom Spielpraxis sammeln kann, auch wenn die nach dem Abstieg aus der dritten Liga nur noch in der Regionalliga Nord spielt.