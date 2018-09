Frank Baumann stand an jenem 29. Mai 1999 auf dem Platz, als Radioreporter Günther Koch Worte sprach, die bis heute unvergessen sind. Letzter Spieltag in der Bundesliga-Saison 1998/99, Frankfurt, Freiburg, Hansa Rostock und der 1. FC Nürnberg mit dem jungen Frank Baumann kämpfen in dem wohl dramatischsten Bundesliga-Finale aller Zeiten gegen den Abstieg. Es ist kurz vor Schluss, da ergreift wieder Koch das Wort in der ARD-Schlusskonferenz: „Hallo, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund.“ Wenige Minuten später ist der Nürnberger Abstieg perfekt, auch weil Baumann einen Pfostenabpraller nicht im Freiburger Tor unterbringen kann. Andernfalls hätte Nürnberg die Klasse gehalten. „Ich wäre in Nürnberg geblieben“, sagt Frank Baumann heute.

Frank Baumann blieb bekanntlich nicht in Nürnberg. „Ich habe mich dort wohl gefühlt, war auf dem Sprung in die A-Nationalmannschaft“, erinnert er sich. Aber noch einmal mit seinem geliebten Club runtergehen? Nein, das kam für den damals 23-Jährigen nicht mehr in Frage. Er hatte den Nürnbergern zuvor die Treue gehalten, war den bitteren Weg bis runter in die Regionalliga und den erfolgreichen Weg bis wieder rauf in die Bundesliga mitgegangen. Aber nun erneut eine Liga hinabzusteigen, „das wäre nicht gut gewesen“, sagt Baumann, er wollte mehr sein als eine verdiente Club-Ikone. Deshalb kam "was Neues", und das war in Baumanns Worten "auch nicht sooo schlecht“.

Das Neue war Werder, und es war größtenteils überragend. In Bremen hat Baumann als Spieler und später Kapitän die vielleicht erfolgreichste Zeit des Klubs mitgeprägt und versucht, dies als Sportchef nun zu wiederholen. Ein großes Ziel, aber dass Baumann ehrgeizig ist, hat er bewiesen, als er 1999 die geliebte Heimat verließ.

Luxusprobleme bei Werder

Frank Baumann wurde am Freitag zu seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg befragt, weil es wieder einmal soweit ist, dass die ewigen Auf- und Absteiger aus Nürnberg im Weserstadion zu Gast sind. Beide Teams treffen aufeinander zu einem Zeitpunkt, an dem es beiden Klubs so gut geht wie lange nicht. Nürnberg ist nach vier Jahren in der zweiten Liga wieder ganz oben angekommen. Und Werder? Wie gut geht es Werder? So gut, dass tatsächlich und ernsthaft darüber diskutiert werden muss, ob für einen Fußballer wie Nuri Sahin Platz in Werders Startelf ist. Für den Nuri Sahin, der jahrelang das Spiel von Borussia Dortmund geprägt hat.

Ist Nuri Sahin, Werders letzter Transfer-Coup in einem Sommer voller Transfer-Coups, ein Kandidat für die Startelf? Florian Kohfeldt, der Cheftrainer, sagt: „Ja, definitiv.“ Aber: „Da fallen mir auch noch 17, 18 andere Kandidaten ein.“ So ist das zurzeit bei Werder. Kohfeldt hat einen Kader beisammen, der ihm die Wahl lässt. Qual der Wahl, sagt man gerne, „Luxus, einen schönen Luxus“ nennt Kohfeldt die Situation, dass er sich im defensiven Mittelfeld zwischen Sahin und Philipp Bargfrede und auf den beiden Halbpositionen zwischen Maximilian Eggestein, Davy Klaassen und Sahin entscheiden kann. Wobei Eggestein am Sonntag spielen wird. Eigentlich verrät Kohfeldt so etwas nicht vorher, aber als Eggestein am Freitag zur neuen Konkurrenz durch Sahin im Mittelfeld befragt wurde, da mischte sich Kohfeldt mit dem unmissverständlichen Satz ein: „Maxi spielt.“

Kohfeldt will seine Mannschaft nerven

Wenn in den vergangenen Jahren Pressekonferenzen vor dem dritten Spieltag einer Saison angesetzt waren, dann ging es bei Werder meist um fehlende Punkte, zu viele Gegentore und schlechte Tabellenplätze. Im September 2018 dagegen: zwei Spiele, vier Punkte, Platz sechs. So gut ist Werder seit fünf Jahren nicht mehr gestartet.

Es könnte eine entspannte Zeit sein, aber da macht Florian Kohfeldt nicht mit. Am Freitag hat er deshalb wieder einen dieser Kohfeldt-Monologe gehalten, in denen er schon sehr geübt ist. Werder hat unter ihm in der vergangenen Saison früh den Klassenerhalt geschafft und recht schnell wieder zu einem ansehnlicheren Fußball zurückgefunden. Im Grunde ist schon seit März gefühlt wieder ziemlich viel gut bei Werder, aber mindestens genauso lange redet Kohfeldt gegen Selbstzufriedenheit an, wünscht sich eine Mentalität, die sich durch den Antrieb auszeichnet, sich ständig verbessern zu wollen. „Ich werde die Jungs damit nerven“, sagt Kohfeldt, „aber die Jungs nerven sich auch gegenseitig, und das gefällt mir am allerbesten.“

Einer dieser Jungs saß am Freitag neben ihm und konnte das nur bestätigen. Maximilian Eggestein, zurück von zwei erfolgreichen Länderspielen mit der deutschen U21-Auswahl, hat sich viel vorgenommen für diese Saison. Er sagt: „Ich find’s gut, dass die Ansprüche gestiegen sind. Man merkt, dass in der Stadt und im Verein Euphorie herrscht.“ Für ihn ist das eine Verpflichtung, „wir wollen den Leuten etwas zurückgeben für das, was sie uns in den schwierigen Jahren gegeben haben.“ Gegen Nürnberg wollen er und seine Kollegen dort weitermachen. Sie wollen einen guten Saisonstart zu einem sehr guten veredeln. Und dabei immer hungrig bleiben.

