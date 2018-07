Er war der Mann für das Spektakel. Ein Hackentrick in der ersten Halbzeit, ein Pass per Fallrückzieher in der zweiten. Joshua Sargent hatte während des Testspiels gegen den tschechischen Erstligisten FK Pribram (1:1) am Sonntag sichtlich Spaß. Er spielte dabei nicht nur schön, sondern auch effektiv, denn er erzielte den Treffer für Werder. In seiner Heimat USA gilt Sargent als die große Sturmhoffnung für die Zukunft, und auch im Bremer Trikot hat er schon gezeigt, dass er einen Torriecher besitzt, wie ihn nicht viele haben. Bereits beim Testturnier in Bremerhaven hatte der 18-Jährige getroffen.

Florian Kohfeldt hielt sich allerdings merklich zurück, als er nach Sargents Leistung gegen Pribram gefragt wurde. "Er war voll dabei und hat mir gut gefallen", sagte der Trainer, fügte aber gleich hinzu: "Man darf das nicht zu hoch hängen." Der Grund für die Vorsicht ist klar: Werder will den Hype um den Torjäger, der schon die ersten A-Länderspiele für die USA bestreiten durfte, bloß nicht zu groß werden lassen. Sargent gibt daher im Zillertal auch keine Interviews, genau wie die anderen ganz jungen Spieler.

Eggestein: Kein Duell

Johannes Eggestein ist aus diesem Alter mit seinen 20 Jahren gerade raus. Er durfte sich äußern und sagte, dass es das viel zitierte Duell der Sturmtalente zwischen ihm und Sargent aus seiner Sicht gar nicht gebe. Tatsächlich spielt Sargent stets im Sturmzentrum, auf der Position, auf der Max Kruse gesetzt ist. Eggestein indes soll seine Chance nun vermehrt auf der linken Offensivseite suchen. Das hat Kohfeldt gerade erst betont.

Der körperlich robuste Sargent ist dagegen der klassische Zentrumsstürmer. Auf dieser Position kann er langsam zu einem möglichen Kruse-Nachfolger heranreifen. Nachdem er ein halbes Jahr lang bei Werder mangels Spielerlaubnis nur trainiert hat, ist das Trainingslager ein kleiner Schritt in diese Richtung. Zurück in Bremen muss sich Sargent dann aber wohl erst einmal über Einsätze in der U23 für höhere Aufgaben empfehlen.