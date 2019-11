Marco Friedl (rechts) hatte gegen Patrick Herrmann mehrfach das Nachsehen. (nordphoto)

So eine Heatmap ist schön bunt und manchmal liefert sie sogar interessante Erkenntnisse, wie zum Beispiel nach Werders Spiel in Mönchengladbach. Zur Erklärung: Die Heatmap zeigt an, wie häufig der Ball an einer bestimmten Stelle des Platzes war. Dort wo die Farbe dunkelrot leuchtet, war er besonders oft. Und die Heatmap ist auf der rechten Angriffsseite der Borussia dunkelrot. Der Tabellenführer griff gegen Werder also in erster Linie über die rechte Seite an.

So weit die Statistik, die jedoch auch interpretiert werden muss. Offenbar hatten die Gladbacher die linke Defensivseite der Bremer als Schwachpunkt ausgemacht - und fuhren mit dieser Strategie sehr gut. Die Bremer agierten anfangs mit einer Dreierkette, in der Marco Friedl den linken Part bekleidete. Dazu kam der eigentlich eher offensiv ausgerichtete Leo Bittencourt als linker Schienenspieler. Insbesondere Friedl wirkte zuletzt verunsichert. Schon beim 2:2 in Leverkusen hatte er große Probleme mit Gegenspieler Karim Bellarabi und wurde mehrfach überlaufen. Auch nach dieser Partie zeigte die Heatmap deutlich, dass die Leverkusener die allermeisten Angriffe über ihre rechte Seite aufzogen, Bellarabi schlug 20 Flanken – ein Bundesliga-Rekord. Trainer Florian Kohfeldt nahm Friedl danach in Schutz und verwies darauf, wie schwierig es sei, gegen Bellarabi zu verteidigen. Eine Woche später nach dem 2:2 gegen Freiburg war die Heatmap des Bremer Gegners auf der rechten Außenbahn nicht ganz so auffällig rot, doch auch in diesem Spiel hatte Friedl mit Gegenspieler Roland Sallai einige Mühe gehabt.

Zu viel nachgedacht

Gegen Gladbach spielte der 21-jährige Österreicher in der zweiten Halbzeit als Linksverteidiger in einer Viererkette. Diese Position hat Friedl übrigens in der Bayern-Jugend sehr häufig bekleidet, auch seine zwei Profi-Einsätze beim Rekordmeister bestritt er dort. In der österreichischen U 21-Auswahl ist er ebenfalls als Linksverteidiger eingeplant. Auch wenn Kohfeldt ihn primär als Innenverteidiger sieht, ist Friedl die linke Seite somit alles andere als fremd. Gegen Gladbach lief es dort in der zweiten Hälfte zunächst auch besser, doch beim dritten Tor der Borussia zeigte sich überdeutlich, dass Friedl derzeit zu viel nachdenkt. Anstatt Patrick Herrmann zu attackieren, wich er immer weiter zurück und ließ den Abstand so groß werden, dass der Gladbacher mühelos einschießen konnte.

Dabei hatte noch vor einigen Wochen alles so positiv ausgesehen. Beim 2:2 in Dortmund Ende September hatte Friedl gut gespielt und sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. „Man sieht bei ihm eine Entwicklung“, lobte Kohfeldt anschließend, „vor der Saison zu erzählen, dass er mehr Spielzeit haben will, das ist das eine. Aber dann kriegst du die Verantwortung plötzlich und dann spielst du immer! Da hat er schon ein bis zwei Wochen gebraucht, bis er diese Souveränität hatte."

Warten auf Augustinsson

Inzwischen ist die Souveränität wieder verloren gegangen. Werders etatmäßiger Linksverteidiger Ludwig Augustinsson soll nach seiner Knieverletzung in Kürze wieder mit der Mannschaft trainieren, ist für das Schalke-Spiel aber noch kein Startelfkandidat. Sobald Augustinsson fit ist, dürfte Friedl seinen Platz verlieren. Womöglich trifft es ihn sogar früher, doch Kohfeldt dürfte gründlich überlegen, welche mentalen Folgen eine Verbannung auf die Bank für den Youngster haben könnte.

Zudem müsste der Coach ohne Friedl die Abwehr aufwendig umbauen. Einen weiteren Linksverteidiger gibt es nämlich nicht. Allrounder Theo Gebre Selassie könnte höchstens von der rechten auf die linke Seite rücken. In dem Fall würde Michael Lang die Rechtsverteidiger-Position übernehmen. Alternativ gibt es auch noch die Möglichkeit, eine Dreierkette aus drei Innenverteidigern zu bilden.