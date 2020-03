Nach der Absage des Frankfurt-Spiels blieb das Weserstadion am Sonntag leer. (nordphoto)

Werder hatte sich fest vorgenommen, durch einen Sieg gegen Frankfurt den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkürzen. Nach der Spielabsage mussten die Bremer nun tatenlos mitansehen, wie die Konkurrenten Punkte sammelten. Immerhin: Das 3:3 am Freitagabend zwischen Düsseldorf und Hertha dürfte ganz in Werders Sinne gewesen sein, denn dadurch kamen die beiden Rivalen nicht wirklich von der Stelle.

Auch dass Augsburg gegen Gladbach verlor, könnte den Bremern helfen. Durch den Mainzer Sieg gegen Schlusslicht Paderborn blieb Werder zudem die rote Laterne erspart, allerdings ist Mainz und damit das rettende Ufer jetzt schon acht Punkte entfernt. Zu Düsseldorf auf dem Relegationsplatz sind es vier Zähler. Köln (3:0 gegen Schalke) und Union Berlin (2:2 gegen Wolfsburg) haben weiter gepunktet, beide haben sich erst einmal aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Werders Sportchef Frank Baumann hatte so etwas nach der umstrittenen Spielabsage durch die Deutsche Fußball Liga schon befürchtet und gesagt: „Jetzt laufen wir in der Tabelle mindestens fünf Spieltage hinterher.“ Die Heimpartie gegen Frankfurt wird möglich erst zwischen dem 33. und 34. Spieltag nachgeholt, je nachdem, wie weit die Eintracht in der Europa League kommt.

Werder bleibt nun erst einmal nichts anderes übrig, als die Tabelle bestmöglich zu ignorieren und sich auf das Pokal-Viertelfinale in Frankfurt am Mittwoch (20.45 Uhr) zu konzentrieren. Dafür setzt Trainer Florian Kohfeldt auf Abschottung. Nach dem freien Sonntag trainieren die Bremer am Montag und am Dienstag geheim. Normalerweise ist die Abschlusseinheit vor einem Spiel bei Werder stets öffentlich, doch was ist in der aktuellen Lage schon normal an der Weser?