Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel (nordphoto/Mauelshagen via www.imago-images.de)

Das sind Düsseldorfs Stärken:

Es ist die erwartbar schwere zweite Saison nach dem Wiederaufstieg für die Fortuna und trotzdem bleiben der Klub und das Umfeld zumindest nach außen noch ziemlich gelassen. Düsseldorf hält weiter an Trainer Friedhelm Funkel fest und damit an einer selten gewordenen Kontinuität. Funkel geht bald in sein viertes Jahr in Düsseldorf und bleibt dabei seinen eher pragmatischen, konservativen und einzig und allein zielorientierten Grundsätzen treu. Allerdings ist der Routinier mittlerweile nicht mehr ganz so festgefahren in seinen Ideen und Handlungsweisen, was seine Mannschaft in letzter Konsequenz etwas weniger ausrechenbar macht.

In der Hinserie weichte Funkel sein bis dato fast dogmatisches 4-4-2 oder 4-1-4-1 auf und setzte zuletzt verstärkt auf Grundordnungen mit der Dreierkette. In der Regel dann in einem 3-5-2, gegen Viererketten-Mannschaften auch mal mit drei Angreifer im 3-4-3. Unabhängig davon passt sich Düsseldorf weiterhin teilweise sehr stark am jeweiligen Gegner an, um ein passendes Gegenstück zu finden, ohne dabei ein paar sehr charakteristische Eigenheiten zu vergessen.

Düsseldorf ist eine der Mannschaften der Liga, die relativ wenig Wert auf viel Ballbesitz legt - weshalb ein großer Fokus automatisch auf die vielen Phasen des Verteidigens liegt. Die Fortuna streut zwar immer wieder, gerade zu Beginn einer Partie, auch Sequenzen des höheren Pressings ein, in der Regel bleibt aber das konservative Mittelfeldpressing das Mittel der Wahl. Zur Not und wenn es der Spielstand erfordert, zieht sich die Mannschaft auch bis an den eigenen Strafraum zurück und verteidigt sehr tief. Wichtig ist dabei, dass aus dieser tiefen Position nicht eine gewisse Passivität abgeleitet wird, sondern immer aktiv und aggressiv verteidigt werden soll.

Düsseldorfs Kader mit seinen sehr variablen Spielertypen ist dafür ausgerichtet: Die Angreifer beteiligen sich fleißig und akribisch an der Verteidigung, gehen teilweise lange Wege bis mit nach hinten, um entweder die letzten Linien aufzufüllen oder aber auf den Flügeln zum Doppeln auszuhelfen. Keiner nimmt sich dabei raus, der Gegner bekommt keine Ruhe und sieht sich im eigenen Angriffsdrittel immer einem massiven Block gegenüber, der schwer auszuspielen und wegen der Nähe zum Tor kaum mit Tiefenbällen zu überspielen ist.

Die Abläufe sind dabei recht einfach gehalten. Ein Angreifer kappt im Anlaufen das Spielfeld in zwei Hälften und lenkt den Ball fast immer nach außen, um den Mitspielern dahinter Zugriffsmomente zu bieten. Hat die Fortuna zwei Halbstürmer hinter der zentralen Spitze postiert, etwa im 5-2-3, dann gehen diese die Wege der gegnerischen Außenverteidiger bis tief in die eigene Hälfte mit. Mit der Doppel-Sechs und den beiden (oder drei) Innenverteidigern dahinter soll das Zentrum gesichert bleiben, wobei so flexibel wie möglich auf die Flügel verschoben wird, um mögliche Überladungen zu kontern. Düsseldorf ist eine sehr körperbetonte Mannschaft, die viele Zweikämpfe sucht und dabei auch hart zur Sache geht. 44 Gelbe Karten sind Zeugnis dieser Spielweise und im Ligavergleich Spitze.

Gelingt der Ballgewinn, dann bleibt das grundsätzliche Rezept wie schon in der letzten Saison das schnelle Umschalten. Diese sehr direkte Annäherung an das gegnerische Tor erfolgt im Prinzip auch im geordneten Ballbesitz. Düsseldorf lässt den Ball nur so lange wie nötig in den eigenen Reihen laufen, legt sich den Gegner nicht zurecht und rückt über viele kurze Pässe Stück für Dstück vor. Stattdessen geht es aus einer außerordentlich breiten Staffelung schnell nach vorne. Entweder mit einem langen Ball, um danach tief in der gegnerischen Hälfte nachzurücken oder den zweiten Ball zu erobern. Oder aber mit einfachen Zuspielen die Linie entlang und wenn möglich in den Rücken der herauspreschenden Außenverteidiger.

Hilfreich ist dafür in besonderer Weise Keeper Zack Steffen, der nicht nur über einen extrem weiten Abschlag verfügt, sondern fußballerisch auch so beschlagen ist, um nicht nur neutral, sondern zielgerichtet und akkurat in die Spitze oder auf die Flügel zu spielen. Auffällig sind die vielen Flanken, die Düsseldorf im Schnitt schlägt. Nur die Bayern und Frankfurt versuchen es öfter mit diesem eher schlichten Stilmittel.

Das sind Düsseldorfs Schwächen:

Vereinfacht formuliert hakt es an allen Ecken und Enden. Düsseldorf stellt nach Werder und Mainz die schwächste Defensive der Liga mit mittlerweile schon 38 Gegentreffern, gerade in den Wochen vor der Winterpause setzte es dabei teilweise heftige Klatschen. Die überschaubare individuelle Qualität im Kader ist dabei ein Problem, aber auch inhaltliche Dinge greifen nicht so ineinander, um wirklich über eine komplette Partie stabil und konzentriert zu verteidigen.

In der Theorie soll der zentrale Raum vor der Abwehr immer gesichert sein und keine Räume preisgeben - in der Praxis hat Düsseldorf dort aber teilweise massive Probleme und offenbart große Lücken. Aus dieser gefährlichsten aller Zonen heraus entstehen dann auch viele Gegentore. Ein anderes Problem sind die Übergaben und Zuordnungen. Das Verfolgen des direkten Gegenspielers löst sich als probates Mittel dann in Luft auf, wenn der Gegner mit gegengleichen Läufen arbeitet. In diesen Momenten beginnt die Fortuna heftig zu schwimmen, dann geht einiges ziemlich durcheinander und es entstehen in einem eben noch kompakt scheinenden Verbund große Löcher.

Deshalb auch die tiefe Verteidigungsposition und die vielen Spieler in der eigenen Hälfte. Was im Umkehrschluss aber ein massives Problem mit sich bringt: Düsseldorf hat in Lukebakio und Raman jene beiden Spieler verloren, die nicht nur herausragend gut die Schnittstellen des Gegners anlaufen konnten und das nötige Tempo mitbrachten, sondern auch als Ein-Mann-Armee im Angriff für Unheil sorgen konnten. Unterzahlkonter waren eine Düsseldorfer Spezialität der letzten Saison, in der Hinserie erzielte die Mannschaft daraus kaum noch Tore.

Das liegt zum einen am ungeeigneten Personal, wenngleich Funkel mit der Verpflichtung von Steven Skrzybski etwas gegensteuern will. Zum anderen aber auch an der enormen Entfernung zum gegnerischen Tor. Düsseldorf gelingen praktisch gar keine hohen Balleroberungen, es müssen demnach immer 50, 60 Meter zurückgelegt werden, um aus dem Umschalten überhaupt zum Abschluss zu kommen. Und wenn dann doch abgeschlossen wird, fehlt diese kühle Effizienz der letzten Saison und es fehlt an der nötigen Chancenqualität: Über die Hälfte aller Torschüsse gibt die Fortuna von außerhalb des Sechzehners ab. Es fehlt schlicht an Kreativität und Ideen, um sich kontrolliert und geplant in gute Abschlusspositionen im Strafraum zu bringen.