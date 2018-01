Als draußen die Sektkorken knallten und die Feuerwerkskörper am Himmel leuchteten, lag Florian Kohfeldt bereits im Bett. Der Werder-Trainer ist den Jahreswechsel ruhig angegangen. Leckeres Essen, nette Gespräche, das war's. Natürlich habe er auch ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst, verriet Kohfeldt kurz vor dem Abflug nach Alicante, „aber keine fußballerischen. Was das betrifft, habe ich mir meine Gedanken schon vorher gemacht: Wir wollen die Klasse halten. Und der Pokal ist natürlich auch im Kopf. Das haben wir uns für 2018 vorgenommen.“

Den Grundstein dafür will Werder in den kommenden Tagen im spanischen Algorfa legen, 45 Autominuten entfernt von Alicante. Am Montagabend ging es deshalb mit Ryanair-Flug FR 9057 nach Spanien, allerdings nicht für die gesamte Mannschaft. Von den insgesamt 25 Spielern, die im Trainingslager dabei sind, machten sich nur einige wenige zusammen mit dem Trainerteam von Bremen aus auf den Weg, dazu zählten Florian Kainz, Maximilian und Johannes Eggestein sowie die Nachwuchsspieler Thore Jacobsen, Jannes Vollert (beide U 23) und Luca Plogmann (U 19). Der Klub hatten seinen Profis freigestellt, wie sie nach der kurzen Winterpause nach Algorfa reisen würden. Hauptsache, sie haben bis Montagabend, 23 Uhr, im La Finca Golf Resort, einem Fünf-Sterne-Hotel, eingecheckt. Am Dienstagmorgen um 9 Uhr steht dann ein gemeinsames Frühstück an, ehe es um 11 Uhr erstmals auf einen der beiden Trainingsplätze geht.

Kohfeldt will keinen Spieler abgeben

Kohfeldt will die Mannschaft dann vor allem im spielerischen Bereich weiterentwickeln und auch die Defensivarbeit verbessern. „Morgenläufe sind nicht angedacht“, sagte der Trainer, der seinen Profis klare Vorgaben mit in den Weihnachtsurlaub gegeben hatte, wie sie sich fit zu halten hatten. „Daran haben sich alle gehalten, alle sind fit“, sagte Kohfeldt am Montag (ob das auch für Zlatko Junuzovic gilt, ist noch unklar), „wir können also direkt im fußballerischen Bereich loslegen.“ Und die bestmögliche Vorbereitung auf den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga hinlegen.

Die Bedingungen vor Ort dürften dafür ideal sein. Es ist sonnig, trocken – und ziemlich ruhig. Mal piept hier ein Vögelchen, mal quiekt dort einer dieser knöchelhohen Hunde, die von ihren Besitzern lieber getragen als laufen gelassen werden. Das war's. Ein wenig außerhalb des 4000-Einwohner-Städtchens steht das Golf Resort. Der 18-Loch-Platz schlängelt sich mit zahlreichen Palmen und Olivenbäumen um etliche Bungalows herum. Immer wieder kreuzen Golfkarts die Nebenstraßen, die Bälle der Golfer sausen am Gartenzaun entlang. Das überwiegend ältere, britische Publikum lässt es gemächlich angehen, für Eile ist dieser Ort einfach nicht gemacht.

In einer Winterpause, in der die Zeit drängt, weil bereits am 13. Januar der Rückrundenauftakt gegen 1899 Hoffenheim ansteht, kann ein kurzer Moment der Entschleunigung und des ruhigen Arbeitens sicher guttun. Auf zwei Rasenplätzen dürfen sich Kohfeldt und seine Spieler in den kommenden Tagen austoben. Es ist ein wenig zugig dort, weshalb sich die sonst angenehmen Temperaturen von rund 20 Grad Celsius ein wenig kälter anfühlen. Folglich dürfte die Marschroute lauten: Wer steht, der friert.

Erst im vergangenen Jahr hat das Hotel die beiden Sportplätze eröffnet, seither haben etliche Teams hier trainiert. Wenn die Bremer am kommenden Montag abreisen, übernehmen direkt die Kollegen des 1. FC Heidenheim aus der 2. Bundesliga. Rein optisch ist der Platz in einem hervorragenden Zustand, ein paar Meter weiter sieht es dagegen noch wie eine Baustelle aus. Die Grünanlagen sind längst nicht alle fertig, darüber hinaus schießen bereits die nächsten Häuser aus dem Boden. Aber das passt ja: Auch bei Werder gibt es noch viel zu tun. Und ähnlich wie in Algorfa herrscht auch bei den Bremern Aufbruchstimmung, seit Kohfeldt die Mannschaft Ende Oktober von seinem Vorgänger Alexander Nouri übernommen hat.

Doch nicht nur für Werder geht es um viel, auch einige Spieler wollen und müssen das Trainingslager nutzen, wenn sie ihre Rolle bei den Grün-Weißen dauerhaft verbessern wollen. Luca Caldirola und Ulisses Garcia zum Beispiel sind ebenfalls nach Spanien gereist, gleichwohl gelten die beiden Defensivspieler als heiße Kandidaten für einen Wechsel noch in diesem Winter. Kohfeldt betonte am Montag zwar, keinen Spieler abgeben zu wollen. Caldirola aber hat zuletzt ziemlich heftig mit Klubs aus Italien geflirtet und seine Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer als Fehler bezeichnet. Und dass Garcia einige Angebote vorliegen, hat selbst Sportchef Frank Baumann bestätigt. Anders ist die Lage bei Offensivspieler Izet Hajrovic: Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, der Bosnier könnte in Spanien also ordentlich Eigenwerbung betreiben. Wie Lamine Sané, der unter Kohfeldt zuletzt eher Reservist war.

Ein Neustart ist das neue Jahr aber vor allem für Aron Johannsson. Der US-Amerikaner mit isländischen Wurzeln will nach etlichen Verletzungen und enttäuschenden Auftritten endlich seine Chance nutzen. Kohfeldt hat dem Angreifer das Vertrauen ausgesprochen, nun gilt es an Johannsson, mit guten Leistungen zu antworten. Zumal Werder ja durchaus noch auf der Suche nach einem neuen Stürmer ist. „Da gibt es keinen neuen Stand“, sagte Kohfeldt. Nur muss es eben passen, sportlich und finanziell.