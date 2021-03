Werders Milot Rashica im Zweikampf mit Wolfsburgs John Anthony Brooks. (Carmen Jaspersen/dpa)

Kaufen konnte er sich für die netten Worte natürlich nichts, denn die drei verlorenen Punkte machten sie nicht wett. Und trotzdem taten Florian Kohfeldt die vielen kleinen Gespräche, die er nach der 1:2-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg mit dem Gegner geführt hatte, gut. So gut sogar, dass er sie wenig später öffentlich wiedergab. Der Werder-Trainer berichtete dabei von großer Anerkennung. „Alle Wolfsburger sind aus dem Stadion gegangen und haben gesagt, dass es ein richtig hartes Stück Arbeit für sie war. Sie waren sehr froh, als das Spiel vorbei war und räumen ein, dass sie auch Spielglück gebraucht haben“, berichtete Kohfeldt, wodurch er seinem eigenen Fazit der vorangegangenen 90 Minuten zusätzliches Gewicht verleihen wollte.

„Ich fand unsere Leistung heute sehr in Ordnung. Von dem, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir sehr viel umgesetzt“, hatte Kohfeldt betont, was angesichts der phasenweise drückenden Überlegenheit des Gegners sowie der eigenen Torchancen-Flaute zunächst zwar etwas verwunderlich klang, andererseits aber auch nicht falsch war. Werder hatte in der Tat das neue Bemühen um aktiveren, um offensiv ansprechenderen Fußball in Ansätzen erkennen lassen. Mehr als deutlich wurde dabei aber auch, dass es noch ein langer, langer Weg sein dürfte, bis die angestrebte Stiländerung durchschlagende Erfolge bringen wird.

Werder versucht sich im spielerischen Aufbau

„Wir haben alles gemacht, was man im Fußball machen kann, wenn man versuchen will, zu Torchancen zu kommen“, hielt Kohfeldt fest. Anders als über weite Strecken der bisherigen Saison hatte der 38-Jährige seine Mannschaft deutlich höher anlaufen lassen, in der Hoffnung auf schnelle Ballgewinne. Gegenpressing sollte den Gegner nach eigenen Ballverlusten zudem am schnellen Umschalten hindern und zu Fehlern zwingen. Auch verzichteten die Bremer auf lange Bälle und setzten stattdessen auf einen spielerischen Aufbau. Das Problem: Zu Torchancen führte all das nicht. „Wir haben es lange Zeit nicht geschafft, im letzten Drittel zielstrebig zu werden“, räumte Kohfeldt ein. Sein Kapitän Theodor Gebre Selassie gab zu Protokoll, „dass wir die Situationen vorne wieder nicht so gut ausgespielt haben, wie wir es eigentlich wollten“. Als Antwort auf die drängende Frage „Ja, warum denn eigentlich nicht?“, taugen im Nachgang gleich zwei Erklärungsansätze.

Zum einen natürlich, ganz offensichtlich, die Qualität des Gegners. Wolfsburg hat von den vergangenen zehn Bundesligaspielen nun acht gewonnen, ist Tabellendritter, stellt die zweitbeste Defensive und insgesamt wohl das körperlich robusteste Team der gesamten Liga. „Da muss man auch fair bleiben und sehen, gegen wen wir gespielt haben“, sagte Kohfeldt, für dessen Mannschaft – ganz nüchtern betrachtet – ein 1:2 gegen so einen Gegner in der Tat kein Drama ist. Zumal der Vorsprung auf die kritischen Regionen der Tabelle ja immer noch komfortabel aussieht und Werder gegen die Wölfe zwar nach vorne nicht viel Gefahr erzeugt, hinten aber auch nicht allzu viel zugelassen hatte.

„Es gab auf beiden Seiten kaum klare Chancen“, fand „Leiter Profifußball“ Clemens Fritz: „Es war nicht so, dass wir froh sein mussten, nicht deutlich mehr Tore kassiert zu haben.“ Die beiden Gegentreffer, das 0:1 durch ein Eigentor von Josh Sargent (8.) und das 0:2 durch Wout Weghorst (42.), resultierten aus einer unglücklichen Situation nach einem Freistoß sowie aus einem Ballverlust im Spielaufbau. Darüber hinaus hatte Wolfsburg zwar noch Möglichkeiten. Dieses Gefühl, dass eine deutlich höhere Niederlage in der Luft liegt (wie zuletzt während des 1:3 gegen die Bayern) stellte sich dieses Mal aber nicht ein. Dass Kevin Möhwald kurz nach dem 0:2 der wichtige Anschlusstreffer gelang (45.), trug seinen Teil dazu bei.

Unabhängig von der Stärke des Gegners dürfte Werders über weite Strecken fruchtloser Offensivgeist auch der Tatsache geschuldet sein, dass die Mannschaft ihn nach Monaten des zuverlässig Punkte liefernden „Safety-First-Fußballs“ erst noch verinnerlichen muss. Dass so etwas nicht von jetzt auf gleich geht, hatte Kohfeldt schon mehrfach betont, zuletzt nach dem so wichtigen Erfolg von Bielefeld, damals verbunden mit der Ankündigung, den Stil ab sofort sukzessive verändern zu wollen. Nach dem Wolfsburg-Spiel sagte er: „Ich wurde immer wieder gefragt, wann wir es wieder auf die andere Art versuchen, und jetzt probieren wir es.“ Er sei weit davon entfernt, nach der Niederlage „alles in Grund und Boden zu reden“, hielt Kohfeldt fest – und betonte: „Wenn wir diesen Weg gehen wollen, dass wir auch gegen die Top-Teams wieder mutiger spielen, dann gehört so ein Tag wie heute einfach dazu.“ Und Kohfeldt will diesen Weg gehen. Was bleibt, ist allerdings die Frage, ob die Bremer Mannschaft qualitativ überhaupt gut genug dafür ist. Ob der aktuelle Kader die Umsetzung von Kohfeldts bevorzugtem Stil hergibt. Das wird sich in den kommenden Wochen zeigen müssen.

Kohfeldt will Länderspielpause nutzen

Als ein Journalist am Samstag wissen wollte, ob der Trainer, sollte es für Werder im Abstiegskampf doch noch einmal enger werden, womöglich wieder zum alten Pragmatismus zurückkehren würde, entgegnete Kohfeldt: „Nein, denn ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt eine gewisse Grundsicherheit in der Mannschaft haben.“ In Phasen einzelner Spiele könne es zwar passieren, dass Werder dem Gegner ganz bewusst die Initiative überlässt, „aber unser grundsätzlicher Weg soll deutlich aktiver sein, und den haben wir heute gesehen“. Während der zweiwöchigen Länderspielpause will Kohfeldt nun weiter daran feilen, damit nach dem nächsten Bundesligaduell beim VfB Stuttgart (Ostersonntag, 4. April, 15.30 Uhr) möglichst mehr auf der Bremer Habenseite steht als nur anerkennende Worte des Gegners.