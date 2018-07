"Das Wichtigste ist, dass ich wieder Spaß am Fußball habe, das war in Bremen in den letzten Monaten nicht mehr der Fall. So, wie es aussieht, hat es sich schon gelohnt", wird Bauer im Donnerstags-"Kicker" zu seinem Wechsel nach Nürnberg zitiert.

Außerdem wolle er "so viel wie möglich spielen", sagte der Rechtsverteidiger. Außerdem wolle er mit dem FCN den Klassenerhalt schaffen. Klappt dieser, wäre es ein Highlight seiner noch jungen Karriere, heißt es weiter.

