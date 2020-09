Milot Rashica sollte eigentlich längst verkauft werden, doch der Transfer zieht sich hin. (nordphoto)

Milot Rashica stand am Mittwoch und Donnerstag wieder für individuelle Einheiten auf dem Trainingsplatz, seine Knieverletzung wird langsam besser. Die große Frage lautet weiterhin, ob der Verkaufskandidat noch bei Werder unter Vertrag steht, wenn er wieder fit ist. Sportchef Frank Baumann wiederholte am Donnerstag das, was er schon öfter gesagt hatte: „Es kann sein, dass er zum Saisonstart da ist und auch nach dem Transferschluss am 5. Oktober. Diese Wahrscheinlichkeit ist da, auch wenn sie nicht die allergrößte ist.“

Ganz schnell werde es bei Rashica jedenfalls nicht gehen, betonte Baumann. „Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen nichts passiert. Es gibt mehrere Interessenten, Aston Villa ist einer davon.“ Werder will Rashica auch verkaufen, um Einnahmen zu erzielen, die zum Teil in einen neuen defensiven Mittelfeldspieler fließen könnten. „Wenn keiner verkauft wird, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass wir noch einen Spieler holen“, sagte Baumann. „Ich würde es aber nicht komplett ausschließen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Geld zu bekommen.“