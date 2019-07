Er ist wieder zu Hause. Wobei die Rückreise am vergangenen Sonntag fast beschwerlicher als der Hinweg war. „Ich war im Nachtzug unterwegs, in dem ich aber nicht schlafen konnte“, erzählte Maik Kuntze lachend. „Und Verspätung hatte der natürlich auch.“ Schneller ging es am Ende trotzdem, knapp zwei Wochen zuvor hatte sich Kuntze noch mit dem Rad auf den Weg ins Werder-­Trainingslager ins Zillertal gemacht. In der Zeit nach seiner Ankunft ist viel passiert.

Die Geschichte über den 890 Kilometer langen Husarenritt von der Weser bis nach Österreich hatte schnell die Runde gemacht. Kein Wunder, schließlich hatten sämtliche Journalisten vor Ort ausführlich über den tapferen Zeitungsausträger des WESER-KURIER und seine tagelangen Leiden berichtet. „Dass es derart groß aufgezogen werden würde, hatte ich wirklich nicht erwartet“, sagte Kuntze, der ein Interview nach dem anderen geben musste und in diverse Kameraobjekte lächelte. Besonders die Geschichte mit dem Gabelbruch an seinem Fahrrad musste er immer wieder erzählen und wie er sich trotz dieser ungeplanten Zwangspause kurz vor Hannover nicht hatte aufhalten lassen.

Bei den meisten Fans kam die Leistung richtig gut an. Schon am Tag seiner Ankunft hatte Maik Kuntze nicht nur reichlich Applaus und Schulterklopfer geerntet, sondern auch von einer spontanen Spendenaktion profitiert. Die übrigen grün-weißen Urlauber ließen den Hut herumgehen, schnell waren 100 Euro gesammelt worden. „Da hat sich wieder einmal ­gezeigt, dass wir Werder-Fans eine Familie sind und alle zusammenhalten“, sagte Maik Kuntze, der seinem Zweirad von dem Geld erst einmal eine Frischzellenkur gönnte. „Ich habe eine Inspektion machen lassen, die letztlich 93 Euro gekostet hat“, sagte er. „Das war aber immer noch recht günstig, in Deutschland hätte ich sicherlich um die 200 Euro dafür ­bezahlt.“

Witzige Begegnung mit Baumann

Einer der absoluten Höhepunkte für den 44-Jährigen war das Fan-Grillfest am vergangenen Mittwoch. Das Essen war eher zweitrangig, vielmehr stand eine besondere Überraschung auf dem Plan. Der Zillertaler Tourismusverband würdigte Kuntzes abenteuerliche Expedition mit zwei Präsenten: So gab es ein neues Werder-Trikot samt absolvierter Kilometerzahl auf dem Rücken – bei der allerdings die „Winzigkeit“ von 20 Kilometern unterschlagen wurde – und obendrein einen mehrtägigen Aufenthalt in Werders Teamhotel – allerdings zu einem Zeitpunkt, an dem die Mannschaft nicht da ist. „Wahrscheinlich werde ich da um Ostern mal hinfahren“, sagte Kuntze, der sich an die Übergabe des Gutscheins besonders gern zurückerinnert, weil Sportchef Frank Baumann mit dabei war. „Das war schon sehr witzig. Er meinte nur: ,Wenn ich gewusst hätte, dass es hier solch schöne Geschenke gibt, dann wäre ich auch mit dem Rad gekommen – vermutlich aber schon in Hannover wieder ­umgedreht.‘“

Doch wo es Freude gibt, da ist auch die Missgunst nicht fern. Maik Kuntze war noch gar nicht richtig im Zillertal angekommen, da mehrten sich im Internet die Vorwürfe des Betrugs. Im Zug sei er unterwegs gesichtet worden, überhaupt wolle er doch nur im Mittelpunkt stehen. „Ich habe auf keinen Fall im Zug gesessen“, beteuerte der Bremer seine Unschuld. „Ich war lediglich in der Nähe von Hannover mit meinem Rad im Taxi, weil es eben kaputt war.“

Werder nimmt das Fahrrad mit

Auf der Rückreise durfte er dann ganz offiziell die Beine hochlegen. Während er im Zug gen Heimat rollte, kam sein Fahrrad auf anderem Wege zurück. „Ich hatte schon kurz nach meiner Ankunft in Zell am Ziller mit Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald gesprochen, der mir direkt anbot, dass der Verein das Rad mitnehmen könne“, sagte Kuntze. „Kurze Zeit später hatte er das dann tatsächlich alles eingetütet.“

Nun ist es nicht ganz unwichtig, dass Maik Kuntze sein Rad auch wieder bei sich in Bremen hat. Am Mittwoch beginnt nämlich wieder der Ernst des Lebens. Der Urlaub hat dann endgültig ein Ende. Um 1.30 Uhr wird er aufstehen, um in der Neustadt zwischen 2 und 6 Uhr die Haushalte mit dem WESER-KURIER zu beliefern. Erst im kommenden Jahr könnten seine blauen Satteltaschen wieder als Versorgungshelfer dienen. Im Sommer geht es für Werder schließlich abermals ins Zillertal, Kuntze will auf jeden Fall dabei sein. Vielleicht auch wieder mit dem Rad. „Aber nur, wenn sich ein paar Mitfahrer finden lassen“, sagte er. „Ich möchte das nächstes Mal in einer Gruppe machen, auch um die Reise besser zu dokumentieren.“