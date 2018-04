Der Part des Hauptdarstellers ist in Werder Bremens Offensive an Max Kruse vergeben. Ohne Kruse keine Party, das musste die Mannschaft von Florian Kohfeldt zuletzt in Hannover schmerzlich erfahren, als Kruse einen unterdurchschnittlichen Tag erwischte und Werder auch deshalb offensiv nur schleppend auf Touren kam.

Kruses Mitstreiter in der Offensive waren zuletzt aus verschiedenen Gründen verhindert. Zlatko Junuzovic und Florian Kainz waren nur Teilzeitkräfte, Aron Johannsson und Fin Bartels im Krankenstand, Milot Rashica noch in der Aufbauphase. Also spielte Ishak Belfodil, meist sogar von Beginn an. Der Algerier ist zum Sidekick von Kruse geworden und zeigt spätestens seit der Rückrunde, warum Werders Verantwortliche dem 26-Jährigen eine tragende Rolle im Bremer Spiel zutrauen.

Anlaufschwierigkeiten in Bremen

Das schien einige Zeit nicht so. Belfodil kam schwer in Fahrt, die Gewöhnung an die Bundesliga verlief nicht eben rasant und reibungslos. Der zurückhaltende Spielstil unter Alexander Nouri strich im Nachhinein betrachtet vielleicht eher seine Schwächen heraus, als dass er Belfodils Stärken hätte betonen können. Der Spieler selbst sieht sich als eine Mischform aus Angreifer und Zehner, in den ersten Sequenzen der Saison wurde Belfodil als reiner Mittelstürmer aufgeboten. Als Einzelkämpfer und mit dem Rücken zum Tor hatte er nur vereinzelt gute Szenen.

Er benötigte in der Regel zwei oder mehr Kontakte, drehte sich mit der Ballverarbeitung vom Tor weg und nur in Ausnahmefällen zum Tor auf und drosselte so automatisch das ohnehin schon überschaubare Tempo bei Werders Angriffen. Belfodil fühlte sich während Kruses verletzungsbedingter Abwesenheit in der Vorrunde sichtlich unwohl in seiner Rolle.

Stärken im Dribbling

Am Freitag in Hannover hat er aus Mittelstürmerposition ein Mittelstürmertor erzielt, mit dem Kopf. Eine Szene, die eher die Ausnahme der Regel darstellte. Denn Belfodil ist zwar kantig und fast zwei Meter groß, aber deshalb noch lange kein herausragender Kopfballspieler. Ganz vorne scheint er sich eher in der Halbspur oder auf dem Flügel wohlzufühlen, wo auch seine Stärken besser zur Geltung kommen. Auch Florian Kohfeldt sieht ihn offenbar auf diesen Positionen besser aufgehoben. Dort hat er mehr Platz und eine offenere Stellung bei der Ballannahme und kann frontal auf den Gegenspieler zugehen.

Hier zeigt sich dann eine seiner ganz großen Stärken: Belfodils Bewegungen im Dribbling sind zwar nicht filigran, aber für den Verteidiger sehr schwer zu lesen. Der Spieler kann trotz seiner großen Übersetzung aus dem Stand Tempo machen und den Gegner ordentlich eindrehen. Der erste Impuls geht aus der Position heraus immer nach vorne, was sofort Druck und Gefahr für das gegnerische Tor bedeutet.

Probleme mit der Zweikampfführung

Seine Statur ist dabei Segen und Fluch zugleich. In Werders Offensive sucht man einen ähnlichen Spielertypus vergebens, Belfodil ist der einzige mit Wucht und Masse und demnach für das Stilmittel des langen, hohen Zuspiels auch die einzige Option. Er kann hohe Bälle mit dem Kopf oder mit der Brust auch unter Gegnerdruck sauber zum Mitspieler ablegen. Ousman Manneh wäre noch ein baugleicher Spieler, aber bei der zweiten Mannschaft seit Wochen verletzt und unter Kohfeldt auch keine Option für die Profis.

Ein Schwachpunkt bleibt Belfodils diskutable Zweikampfführung: Belfodil spielt körperbetont, manchmal auch etwas ungeschickt, was aufgrund seiner Körpermaße und -masse schnell ungestümer aussieht, als es eigentlich ist. Das Problem ist, dass sich der Spieler bisher kaum darauf einstellt, dass womöglich etwas kleinlich gepfiffen wird. Und, dass er den Spielcharakter und die Linie des Schiedsrichters gerne außer Acht lässt und sich kaum an die Gegebenheiten anpasst. Letztlich führt das dann in der Summe ein paar Mal zu oft dazu, dass eigene Angriffe unterbunden werden oder das Pressing zerstört wird. Schon in zehn Spielen war er der Bremer Spieler mit den meisten Fouls, das ist für einen Angreifer durchaus bemerkenswert.

Trotzdem hat Belfodil schon oft genug gezeigt, warum ihn Werder im letzten Sommer unbedingt haben wollte. Wenn der Spieler seine Leistungen nun noch konstanter abruft und seine kommunikative Zurückhaltung ablegt, kann er auch in Zukunft ein Baustein im Bremer Spiel sein und vielleicht sogar noch wichtiger werden. Sofern beide Seiten in den kommenden Wochen zueinanderfinden. Belfodils Weiterbeschäftigung in Bremen dürfte nicht ganz billig werden, eine flexible Summe von gut sechs Millionen Euro steht im Raum. Die Rolle des besten Nebendarstellers hat auch für Werder ihren Preis.