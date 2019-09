Die Aussage von Frank Baumann hat für viel Aufsehen gesorgt. „Es ist wahrscheinlich, dass wir nach dieser Saison zwei oder drei Stammspieler verlieren“, sagte Werders Sportchef Mitte August im Interview mit dem WESER-KURIER. Maximilian Eggestein ist einer der Kandidaten, die in einem Jahr für eine beträchtliche Ablösesumme gehen könnten. Im Gespräch mit dem „Kicker“ hielt sich der Mittelfeldspieler aber bedeckt, als er auf Baumanns Aussage angesprochen wurde: „Ich weiß nicht, wen er damit gemeint hat. Das müsste man ihn fragen. Ich möchte mich da jetzt nicht in irgendeine Richtung äußern.“

Bei der Frage, ob er sicher in Bremen bleibe, wenn die Mannschaft das internationale Geschäft erreiche, wollte sich der 22-Jährige ebenfalls nicht klar bekennen: „Ich finde es schwierig, sich auf einen Zeitpunkt festzulegen und so etwas wie einen Karriereplan zu entwerfen. Das geht in diesem schnelllebigen Geschäft nicht.“

Klar ist, dass internationale Spiele mit dem Verein dem U21-Vize-Europameister bei der angepeilten Karriere im A-Nationalteam helfen würden. Einmal berief Bundestrainer Joachim Löw Eggestein schon in den Kader, für die Länderspiele gegen die Niederlande und Nordirland wurde der Bremer dagegen nicht nominiert. „Ich hatte kein Gespräch, aber das ist doch normal. Das war auch bei der U21 so. Wäre ich ein verdienter Spieler in der Nationalmannschaft, würde es anders aussehen. Doch ich hatte ja noch nicht mal einen Einsatz“, erklärte Eggestein. „Ich weiß, welche Konkurrenz herrscht mit vielen guten Spielern aus Champions- oder Europa-League-Vereinen.“

Für ihn ist daher klar, dass er möglichst bald selbst auf der europäischen Bühne auftreten will. "International zu spielen, ist auf jeden Fall ein Ziel. Unabhängig von der Nationalmannschaft, und es kann durchaus auch mit Werder passieren", sagte Eggestein. Er schätzt den Bremer Kader sogar stärker ein als in der vergangenen Saison: „In der Breite sind wir definitiv besser aufgestellt. Mit Max Kruse haben wir einen sehr wichtigen Spieler verloren. Aber dafür haben wir vier Verstärkungen und potenzielle Stammspieler dazubekommen. Mit Ömer Toprak gewinnt die Abwehr sehr viel Erfahrung. Leo Bittencourt kann offensiv sehr viele Positionen spielen. Niclas Füllkrug steht für Strafraumbesetzung, die uns letzte Saison etwas gefehlt hat. Und Michael Lang hat uns direkt gegen Augsburg weitergeholfen. Er hat enorm viel Erfahrung."

Das komplette Interview gibt es in der aktuellen Ausgabe des „Kicker“.