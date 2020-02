Davie Selke (am Boden) schaffte es nicht, den Dortmunder Führungstreffer zu verhindern. (nordphoto)

Rund 52 Minuten lag so etwas wie Hoffnung in der Luft. Werder schlug sich gegen Dortmund recht achtbar und ließ in der Abwehr wesentlich weniger zu als im Vorfeld vermutet. Doch dann lag anstelle der Hoffnung ein hoher Ball nach einer Ecke in der Luft – und dieser kurz darauf im Bremer Tor. Schon wieder. Nach einem Standard.

Sichtlich geknickt schlich Davie Selke nach dem Spiel durch die Katakomben. Er hatte den entscheidenden Zweikampf gegen Torschütze Dan-Axel Zagadou vor dem 0:1 verloren. „Das Tor nehme ich auf meine Kappe, das war mein Gegenspieler“, räumte Selke ein. „Ich war zwar dran, konnte ihn aber nicht am Abschluss hindern.“ Nun ist Selke noch nicht wieder ganz so lange in Bremen, das langfristige Abwehrproblem bei Standards ist aber natürlich auch ihm nicht unbekannt. „Dass man es nicht immer zu 100 Prozent verteidigen kann, ist klar, aber wir müssen trotzdem alles daran setzen, den Gegner dort nicht zum Abschluss kommen zu lassen“, sagte der Angreifer.

Kohfeldt verteidigt Selke

Florian Kohfeldt ließ nach dem Spiel ein wenig die Schultern hängen, als er wieder über dieses vermaledeite Thema sprechen musste. „Ich habe es mir extra zweimal angeschaut“, sagte Werders Trainer, bevor er sein Urteil verkündete. „Das war für mich kein krasser Fehler. Davie ist dran an Zagadou, deshalb ist es kein Aufmerksamkeitsproblem“, sagte er. „Es ist einfach so, dass er den Zweikampf verliert. Das ist für uns blöd, kann aber leider passieren. Es ist ein verlorener Zweikampf zur Unzeit, aber er hat alles reingeworfen.“

Mit der Unzeit hatte es der Coach ganz gut getroffen. Ömer Toprak bilanzierte kurz und knapp: „Das ist ein Türöffner für den BVB gewesen.“ Und wie so oft in den vergangenen Wochen erholte sich Werder vom erstbesten Rückschlag nicht. Wo vorher noch die Kompaktheit in der Defensive vorhanden war, kam nun ein – zugegeben qualitativ hochwertiger – Gegner mehr und mehr zur Entfaltung. Wieder einmal galt die Regel, dass nur lange genug auf einen Bremer Fehler gewartet werden müsse, um als Sieger vom Platz zu gehen.

Lange Woche, viel Arbeit

Bei Werder hatten sie gehofft, dass generelle Problem ein wenig in den Griff gekommen zu haben. „Es ist ärgerlich, dass wir nach dem Leipzig-Spiel jetzt wieder ein Standardtor kassiert und uns dadurch das Leben selbst sehr schwer gemacht haben“, sagte Sportchef Frank Baumann. „Das ist etwas, was den Jungs am meisten Sorgen bereitet: Dass sie bei allem Engagement sich dann so in Rückstand bringen lassen. Das werden wir definitiv weiter thematisieren.“

Das versicherte auch Florian Kohfeldt, der die kommende, lange Trainingswoche bis zum Frankfurt-Spiel am Sonntag auch für die Fortsetzung der Arbeit an diesem Defizit nutzen will. „Es ist jetzt die letzten beiden Spiele wieder passiert. Und es sind zwei ganz unterschiedliche Fehler – das ist fast das Schlimmste daran“, sagte der 37-Jährige. „Wenn ich in der letzten Pressekonferenz sage, dass wir ohne Höflichkeitsfloskeln darüber gesprochen haben, dann weiß jeder, der mich kennt, was ich meine. Gegen Leipzig war das einfach dumm und nachlässig. Wir können aber nicht dumm und nachlässig sein in unserer Situation.“