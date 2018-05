Vor Kurzem hat Max Kruse seine Urlaubspläne erläutert. Es geht in die USA zu seinem Sohn Lauro Maxim, der im Süden des Landes aufwächst. Auf dem Programm steht außerdem eine Reise nach Los Angeles. Und ein Trip nach Las Vegas, vermutlich zum Pokern, Kruses große Leidenschaft. Seine sechs Wochen Urlaub scheinen gut verplant, ein bisschen Entspannung, ein wenig Abstand, die Reise dürfte auch ein kleiner Trost für die verpasste Weltmeisterschaft in Russland sein.

Zum 2. Juli dreht sich dann wieder alles um Fußball, am Weserstadion beginnt die Vorbereitung auf die kommende Saison mit ein paar Leistungstests. Dass Kruse dabei ist, daran besteht kein Zweifel. Transfergerüchte, wie jüngst das aus Spanien, der FC Sevilla sei interessiert und bereit, 15 Millionen Ablöse zu zahlen, irritieren maximal das Umfeld. Den Klub nicht. „Es liegt nichts vor“, sagt Frank Baumann mit Blick auf Angebote für Kruse. Und im Übrigen müsse auch niemand etwas vorlegen, „das ist kein Thema für uns“, so Baumann. Werder setzt auf Kruse.

Bei Werder sind sie überzeugt, dass Kruse auch auf Werder setzt. Und das länger als nur für die kommende Saison. Ob das wirklich so ist, wird sich bald zeigen. Baumann geht die wichtigste Spielerpersonalie im Sommer jetzt offensiver an als bisher. „Wir möchten mit Max gerne den Vertrag verlängern“, sagt Baumann zu MEIN WERDER. Überraschend kommt dieser Satz nicht, das sagt Baumann selbst: „Es wäre eine Überraschung, wenn es anders wäre.“ Bei Werder hat das bisher nur niemand offen ausgesprochen. Deshalb ist es eben doch überraschend.

Das hängt mit einem Prinzip zusammen, das die Geschäftsführung vor gut zwei Jahren eingeführt hat. Vertragslaufzeiten werden nicht mehr bekannt gegeben, weder von Spielern noch von Vereinsvertretern. Die Sprachregelung hieß bei Kruse entsprechend schwammig, Werder wolle noch lange mit ihm zusammenarbeiten. Baumanns Offensive lässt den Schluss zu, dass Kruses Arbeitspapier nur noch bis 2019 läuft.

„Wir sind im Austausch“

In das letzte Vertragsjahr zu gehen, ohne Übereinkunft über eine Verlängerung, ist ein Risiko, das bei wichtigen Angestellten nur ungern eingegangen wird. Spielt er, um beim Beispiel Kruse zu bleiben, eine überragende Saison, wächst der Druck auf den Verein von Woche zu Woche. Begleitet von einem medialen Dauerfeuer. Darum versucht Baumann bereits seit einiger Zeit, Kruse und seinen Berater an den Verhandlungstisch zu bekommen. „Wir sind im Austausch“, bestätigt Baumann. Allerdings, so ist aus Mannschaftskreisen zu hören, lässt sich Kruse mit einer Entscheidung noch Zeit. Für ihn ist die Situation kein Risiko, im Gegenteil, sie ist komfortabel.

Was kann Werder bieten? In Bremen haben sie Kruse ein kleines kuscheliges Nest gebastelt. Er genießt mehr Freiheiten, ein paar mehr Rechte. Florian Kohfeldt hat Kruse das Kapitänsamt in Aussicht gestellt. In Gesprächen unter der Hand, die sich um Kruse drehen, betonen alle Verantwortlichen den Fleiß, die Arbeitseinstellung, den Ehrgeiz Kruses. Und alle betonen, dass Kruse falsch wahrgenommen werde. In Bremen wird Kruse geschützt und beschützt. Das ist ein großer Wert und nicht selbstverständlich, wie Kruse in anderen Klubs selbst erfahren hat.

Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, das Kruse bei Werder genießt. Aber ob ihm das etwas bedeutet? Schwer zu sagen. Kruse neigt nicht dazu, sein Inneres nach außen zu kehren. Er ist eher cool, keiner, der sich in die Karten schauen lässt, der Vergleich zum Pokerspieler liegt auf der Hand. Die Zukunft von Kruse zu gestalten, dürfte ein schwieriger Job für Baumann werden.