In der Summe unterscheidet sich die Anzahl der Trainingseinheiten gar nicht so sehr voneinander. Fünfmal standen die Werder-Profis in der vergangenen Woche auf dem Platz. Hinzu kommen noch Einheiten im Kraftraum und mit Physiotherapeuten, auch Videoanalysen und Medientermine sind Alltag für Profis. Die Delmenhorster Spieler trainieren dreimal in der Woche.

Komplett unterschiedlich sind die Trainingszeiten. Bei Werder sind sie um 10 und 15 Uhr, in Delmenhorst wird ausschließlich am Abend geübt – tagsüber gehen alle Spieler einem Beruf nach. Obwohl Atlas in der Oberliga spielt, der fünfthöchsten Liga, bleibt Fußball ein Hobby. Ein sehr zeitintensives, denn zum Training kommt natürlich noch das Spiel am Wochenende.

Acht Spieler des Delmenhorster Kaders wurden in der Jugendabteilung Werders ausgebildet, sie waren dem Traum des Fußball-Profis also zumindest nahe. Leon Lingerski spielte acht Mal für die U17-Jugend-Nationalelf, gemeinsam mit Serge Gnabry und Leon Goretzka. Gereicht hat es dann doch nicht, heute absolviert Lingerski ein Duales Studium bei der Polizei Niedersachsen. Nick Köster wurde bei Werder von Viktor Skripnik und Florian Kohfeldt trainiert, heute arbeitet Atlas' Kapitän als Wirtschaftsprüfungsassistent.

Karlis Plendiskis ist der Abwehrchef und lief für Lettlands U21-Nationalmannschaft auf, auch er war auf dem Weg in den Profi-Fußball. Heute ist technischer Systemplaner in einem Ingenieursbüro. Musa Karli ist bei seinem Präsidenten angestellt, der Mittelfeldspieler verkauft Autos bei Toyota Engelbart, Manfred Engelbart ist der Boss bei Atlas Delmenhorst. Julian Harings ist Filialleiter der Landessparkasse Oldenburg, Thade Hein absolviert sein freiwilliges soziales Jahr beim SV Atlas.

Diese Jobs üben die Spieler vom SV Atlas Delmenhorst aus:

Florian Urbainski: Schweißer im Bereich Hydraulik

Malte Seemann: keine Angaben

Niklas Göretzlehner: Azubi Bankkaufmann

Leon Lingerski: Duales Studium Polizei Niedersachsen

Karlis Plendiskis: Technischer Systemplaner in einem Ingenieursbüro

Julian Harings: Filialleiter Landessparkasse zu Oldenburg

Jannik Vollmer: Kaufmann Versicherungen und Finanzen

Kevin Radke: Sales Consultant. Studiert nebenbei Wirtschaft, ist gelernter Elektroniker und Dienstleistungskaufmann

Marlo Siech: keine Angaben

Dennis Mooy: Sachbearbeiter EWE + Personal Trainer

Thomas Mutlu: Selbstständiger Gastronom

Nick Köster: Wirtschaftsprüfungsassistent

Stefan Bruns: keine Angaben

Tom Schmidt: keine Angaben

Musa Karli: Autoverkäufer bei Toyota Engelbart (der Laden vom Präsidenten)

Florian Stütz: Mitarbeiter Qualitätssicherung im Bereich Lackierung bei Mercedes Benz

Jan-Niklas Wiese: keine Angaben

Thade Hein: FSJ beim SV Atlas

Keisuke Morikami: Reiningungskraft

Marco Prießner: Fachkraft Lagerlogistik

Marek Janssen: Bürokaufmann

Robert Plichta: IT-Verantwortlicher für ein Unternehmen, zu dem sieben Firmen gehören

Oliver Rauh: keine Angaben

Steven Müller-Rautenberg: Kundenberater Krankenkasse (HKK)

Emiljano Mjeshtrie: Azubi Fachinformatiker mit Schwerpunkt Anwendungsentwicklung

Marvin Osei: Mitarbeiter im Bereich Brand- und Wassersanierung

Devin Isik: Schüler BBS (macht sein Abitur nach)

Trainer Key Riebau: Sportlehrer, schreibt nebenbei seine Masterarbeit