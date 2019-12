Milot Rashica formte die Hände nach dem 1:0 zum Doppeladler. (nordphoto)

Die Stimmung nach Werders Erfolg in Wolfsburg war ausgelassen. Alle waren erleichtert über das Ende der Sieglos-Serie von acht Spielen, und Milot Rashica hätte sich nach seinem Doppelpack als der große Matchwinner feiern lassen können, doch Werders Angreifer stand so gar nicht der Sinn danach. Der Kosovare war in Gedanken bei den Opfern des Erdbebens in Albanien. „Das ist eine schlimme Situation für die Leute in Albanien und im Kosovo. Wir versuchen, uns jetzt alle gegenseitig zu helfen, egal woher wir kommen“, sagte der 23-Jährige nachdenklich.

Seinen Elfmetertreffer zum 1:0 gegen Wolfsburg bejubelte Rashica, indem er mit seinen Händen den doppelköpfigen Adler formte, der die Flagge Albaniens ziert. „Ich wollte darauf aufmerksam machen, was in Albanien passiert“, erklärte er später. 51 Menschen starben bei dem Erdbeben, rund 750 wurden verletzt. In Albanien und im Kosovo wurde Staatstrauer ausgerufen. „Ich hoffe, dass jetzt bessere Tage für uns alle kommen“, betonte Rashica.

Angesichts der Katastrophe in Albanien erschienen Werders sportliche Sorgen auf einmal marginal. Aber natürlich sprach Milot Rashica auch über Fußball. „Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns“, betonte er. „Wir haben gezeigt, dass wir Fußball spielen können und es nicht verdient haben, in dieser schlechten Position zu sein.“

„Unglaubliche Fähigkeiten“

Dass die Bremer erstmals seit dem 14. September wieder ein Ligaspiel gewannen, lag entscheidend an Rashica. Mit einem überlegten Linksschuss in die lange Ecke erzielte er ganz cool den 3:2-Siegtreffer in der 83. Minute. „Er hat unglaubliche Fähigkeiten und arbeitet inzwischen auch defensiv sehr gut mit. Er ist ein Spieler, der Bundesliga-Spiele entscheiden kann. Die findest du nicht so häufig“, unterstrich Trainer Florian Kohfeldt.

Rashicas Bilanz ist die eines Ausnahmestürmers: Sechs Tore und drei Torvorlagen in neun Bundesliga-Einsätzen, dazu zwei Tore in zwei Pokalspielen. Der kosovarische Nationalspieler knüpft nahtlos an die starke Rückrunde an und ist bislang der Werder-Spieler der Saison. Umso kurioser, dass Rashica in Wolfsburg den ersten Ligasieg mit den Bremern in der laufenden Spielzeit feierte, die zwei vorherigen hatte er verletzt verpasst.