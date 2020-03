Seit einigen Wochen gibt es viele stille Helden, über die in den Medien berichtet wird. Die Damen und Herren an den Supermarktkassen, in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern werden sonst eher selten öffentlich gewürdigt, inmitten der Corona-Krise sieht das anders aus. Für Josh Sargent ist diese Zeit besonders schwierig, weil er fernab von der Familie lebt und nun nicht einfach in dieser bedrohlichen Situation in die USA nach Hause reisen kann. Umso intensiver denkt er jetzt an sie. Vor allem an seine Schwester.

„Jedes Land hat aktuell Probleme, die große Anzahl an Patienten zu behandeln. Meine Schwester ist Krankenschwester. Großes Kompliment an sie! Sie gibt ihr Bestes“, wird der 20-Jährige auf Werders Internetseite zitiert. In den USA ist die Lage aktuell besonders schlimm, kein anderes Land auf der Welt hat eine derart hohe Anzahl an Infektionen. Tendenz steigend.

Sargent verbringt derweil in Deutschland ebenso wie alle anderen Teamkollegen die meiste Zeit des Tages in seiner Wohnung, darüber hinaus spult er ein auf ihn zugeschnittenes Trainingsprogramm ab. Immerhin ist er nicht ganz allein in diesen Wochen, so ist laut Werder seine Freundin bei ihm.