In sportlichen Fragen, das ist bekannt, verstehen sich Florian Kohfeldt und Frank Baumann prächtig. Dass Werders Trainer und Sportchef auch in ihrer Freizeit regelmäßige gemeinsame Unternehmungen anstellen, ist hingegen nicht überliefert. Entsprechend nahe liegt der Schluss, dass der Besuch von Kohfeldt und Baumann bei der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 beruflicher Natur war – und da Werder in dieser Saison seine Partien gegen Köln und Schalke bereits absolviert hat, dürfte der Grund für den gemeinsamen Ausflug am Sonntagabend im Scouting interessanter Spieler liegen.

Dass es den Werder-Verantwortlichen dabei um einen Schalker gehen könnte, ist unwahrscheinlich: Die Gelsenkirchener liegen auf Champions-League-Kurs, für einen Stammspieler wäre Werder kaum interessant. Köln hingegen steht abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Der Kader der Domstädter ist gespickt mit Spielern, die auch viele Bundesligisten verstärken könnten: Vor allem Verletzungssorgen hatten Köln in die Krise gestürzt.

Wer aber könnte in die Bremer Planungen passen? Einer der begehrtesten Spieler in Köln ist Abwehrchef Dominique Heintz. In der Vorsaison hatte der 24-Jährige noch einen erheblichen Beitrag zur defensiven Stabilität seines Teams beigetragen. In dieser Spielzeit geht der ehemalige U 21-Nationalspieler zumeist mit unter. Als Linksfuß, der sich mit dem Ball am Fuß durchaus wohlfühlt und auch auf der Außenbahn aushelfen kann, könnte Heintz eine Option sein, um auf Sicht Niklas Moisander im Bremer Abwehrzentrum zu beerben und im Sommer den aussortierten Luca Caldirola zu ersetzen. Allerdings sind auch andere Bundesligaklubs an Heintz interessiert, der Köln nach MEIN-WERDER-Informationen im Abstiegsfall für sechs Millionen Euro verlassen kann: Unter anderem Schalke 04 soll sich mit Heintz beschäftigen.

Auch Düsseldorfer kommt infrage

Ein anderer Leistungsträger der Vorsaison ist Leonardo Bittencourt: Der Deutsch-Brasilianer, der vornehmlich als linker Außenstürmer zum Einsatz kommt, war seitens der „Bild“ bereits als möglicher Kandidat für Werder ins Spiel gebracht worden. Mit Blick auf den Abgang von Kapitän Zlatko Junuzovic und den bislang ausgebliebenen Durchbruch von Florian Kainz scheint es durchaus möglich, dass Werder sich auf Bittencourts Paradeposition noch einmal umsieht. Mit vier Toren und fünf Assists in allen Wettbewerben ist Bittencourt in dieser Saison der beste Kölner Scorer. Im Abstiegsfall soll Bittencourt den Verein für acht Millionen Euro verlassen können.

Andere, weniger naheliegende Optionen aus dem Kölner Kader könnten Salih Özcan oder Yuya Osako sein: Özcan, 20 Jahre alt und im Vorjahr mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille in der Altersklasse U 19 ausgezeichnet, ist von einem torgefährlichen offensiven Mittelfeldspieler in der Jugend zu einem vielseitigen zentralen Mittelfeldspieler im Profibereich geworden, der eine gute Technik und eine gewisse Ruhe am Ball mitbringt. Osako wiederum, der gegen Schalke nicht auf dem Feld stand, wäre eher jemand für die Offensivpositionen neben Max Kruse: Der 27-jährige Japaner wäre als technisch starker, spielintelligenter Angreifer ein durchaus vielversprechender Zuarbeiter, falls es bei Werder offensiv zu personellen Veränderungen kommen sollte.

Aber: Auch, dass überhaupt ein Kölner im Fokus der Bremer steht, ist nicht abschließend gesagt. Zumal am Montag Nationalspieler Jonas Hector seinen Vertrag beim Quasi-Absteiger überraschend verlängerte und nicht ausgeschlossen ist, das es ihm andere Leitungsträger nachtun. Im Rheinland aber gibt es einige Fußballvereine, bei denen Kohfeldt und Baumann vorstellig geworden sein könnten. Das Spiel am Abend ließe sich am selben Tag dann immer noch in den Tagesplan einbauen. Am Sonntagmittag etwa hatte Fortuna Düsseldorf gespielt – auch beim Zweitliga-Tabellenführer gibt es mit dem spielstarken Innenverteidiger Kaan Ayhan zum Beispiel einen Kandidaten, der in das Profil von Werder passen könnte.