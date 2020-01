Sind mit Werders ins Mallorca-Trainingslager gereist: (von links) die Fans Florian Kunzendorf, Herbert Schwalbe, Jockel Cordes, Hans Zöpfgen und Kay Stöcke. (nordphoto)

Die perfekte Zeit für einen Mallorca-Urlaub ist es nicht. Viele Kneipen haben geschlossen, und gerade abends wird es empfindlich kalt auf der Urlaubsinsel. Dennoch investieren einige Werder-Fans ihre Urlaubstage für einen Mallorca-Trip im Januar. Bei jeder Einheit schauen sie zu und fachsimpeln, 20 bis 30 grün-weiße Anhänger. „Gerade in schwierigen Zeiten musst du da sein“, sagt Jockel Cordes ein bisschen trotzig.

Er hat sich damit arrangiert, dass die großen grün-weißen Zeiten erst einmal vorbei sind. Früher reiste er mit Werder durch Europa zu internationalen Spielen, jetzt reist er mit Werder durch Europa ins Trainingslager. Der Fan aus Etelsen war mit in der Türkei, in Spanien, in Österreich. „Als die Europapokalspiele wegfielen, kam mir die Idee“, erzählt Cordes. Das Beste aus der Situation machen, das kann er. Er genieße die Zeit auf Mallorca, schaue sich die Insel an, unternehme etwas mit anderen Fans. „Da nicht so viele mitgereist sind, sind wir wie eine kleine Familie. Man ist unter sich“, sagt Kay Stöcker, der Vorsitzende des Fanclubs „Ahoi-Crew“ aus Osnabrück und Umgebung.

Gemeinsame Freizeitgestaltung

Auf Mallorca treffen sich viele Anhänger nach den Trainingseinheiten noch zur gemeinsamen Urlaubsgestaltung. Den Umzug der Heiligen Drei Könige durch Palma de Mallorca haben sich zahlreiche Werder-Fans als Gruppe angeschaut. Es wirkt so, als schweiße die Sorge um den Lieblingsklub die Anhänger derzeit zusätzlich zusammen. „Die Abstiegsangst ist da“, sagt Florian Kunzendorf. Er verfolgt das Training auf Mallorca sehr genau. „Mich interessiert, ob die etwas Neues machen oder Dinge anders machen“, erzählt der Bremer und hält ernüchtert fest: „Irgendwie ist aber immer noch der Wurm drin.“

Für Jockel Cordes ist der Hauptgrund für den Absturz klar: „Max Kruse fehlt an allen Ecken und Enden. So einen Typen haben wir jetzt nicht mehr. An wem sollen sich die anderen denn aufrichten?“ Dass Werder in der Winterpause dringend Verstärkung braucht, darin sind sich die Fans auf Mallorca einig, nur über die Position gibt es unterschiedliche Ansichten. „Wir brauchen einen großen Abwehrspieler, der hinten die Bälle wegköpft“ meint Hans Zöpfgen aus Löningen. Jockel Cordes sieht eher im Sturm Bedarf: „Füllkrug zu holen, war ein Risiko. Jetzt ist er verletzt, und wir brauchen vorne noch jemanden.“

Herbert Schwalbe aus Ottersberg nimmt die ernste Lage seines Vereins mit einer Prise Humor. „Vielleicht spielen wir ja im Sommer in der Relegation gegen den HSV“, sagt der Mann mit der grünen Werdermütze und lacht. „Bloß nicht Relegation“ erwidert Florian Kunzendorf. „Das packen wir nicht.“

Die Abstiegsangst reist mit

Herbert Schwalbe war auch schon in vielen Trainingslagern dabei. Die Lage sei im Winter in den vergangenen Jahren oft ernst gewesen, sagt er. „Die Abstiegsangst ist fast immer mitgereist, aber wir haben es bisher jedes Mal in der Rückrunde geschafft.“ Florian Kunzendorf gibt zu bedenken: „Irgendwann erwischt es einen, wenn man immer wieder unten drin steht.“ Die ersten vier Spiele nach der Winterpause werden die Richtung vorgeben, glaubt Jockel Cordes. „Die sind ausschlaggebend für den Rest der Saison.“

Den Werder-Fans stehen also nervenaufreibende Monate im Abstiegskampf bevor. Kraft tanken dafür können sie auf Mallorca. „Die Insel hat so viele Facetten, auch im Winter kann man hier vieles machen“, sagt Florian Kunzendorf. Und Kay Stöcker ergänzt: „Es macht wirklich Spaß hier. Man kommt sehr nahe an die Spieler ran. Der Zusammenhalt unter den Fans ist groß. Die Liebe zu Werder verbindet uns.“