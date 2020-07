Im Relegations-Hinspiel gegen Heidenheim kam Philipp Bargfrede 65 Minuten lang zum Einsatz. (gumzmedia/nordphoto)

Kein Spieler im aktuellen Kader verkörpert Werder Bremen so sehr wie Philipp Bargfrede. 2004 wechselte er aus Heeslingen in die Werder-Jugend, arbeitete sich hoch zu den Profis, erlebte die glorreichen Champions-League-Zeiten noch mit und hielt nun jahrelang im Abstiegskampf die Knochen für seinen Verein hin. Bargfrede (205 Bundesliga-Spiele für die Bremer) war gefühlt immer da, doch womöglich ändert sich das in diesem Sommer. Der Vertrag des 31-Jährigen ist ausgelaufen. Ob er verlängert wird, ist offen. „Wir haben schon mit Bargi gesprochen, und es wird zeitnah einen weiteren Austausch geben“, sagte Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage des WESER-KURIER. „In welche Richtung es geht, kann ich allerdings noch nicht sagen.“

Bargfrede selbst will trotz all der Verletzungsprobleme, die ihn seit vielen Jahren begleiten, noch nicht aufhören. „Ich habe richtig Lust auf Fußball, und ich werde definitiv weiterspielen“, sagte er der „Deichstube“. Die Frage ist jetzt, ob er bei Werder weiterspielen kann oder doch noch einmal den Verein wechseln muss. Baumann hat Bargfrede um Geduld gebeten. „Unsere Entscheidung hängt auch von anderen Personalentscheidungen ab. Bei der Kaderplanung sind immer viele Faktoren zu berücksichtigen“, erklärte der Sportchef. Werder beschäftigt sich mit Blick auf die Bargfrede-Position im defensiven Mittelfeld aktuell etwa mit Patrick Erras vom 1. FC Nürnberg.

Da Nuri Sahin keinen neuen Vertrag bekam und die Ausleihe von Kevin Vogt erst einmal beendet ist, könnte trotzdem Bedarf auf der Sechser-Position bestehen. Als dauerhafter Stammspieler lässt sich mit Bargfrede allerdings nicht mehr planen. In der vergangenen Saison bestritt er insgesamt 17 Pflichtspiele, keines davon über 90 Minuten. Er fiel wegen einer Knie-Operation, Oberschenkelproblemen und einer Wadenverletzung aus. Gegen Ende der Saison überraschte Trainer Florian Kohfeldt mit der Aussage, Bargfrede sei nur in der Lage, maximal 45 Minuten zu spielen. Im Relegations-Hinspiel gegen Heidenheim (0:0) durfte er dann doch noch einmal 65 Minuten lang mitwirken. Ob es Bargfredes letzter Auftritt für Werder war, wird sich zeigen. Klar ist: Nach seiner Karriere wird das Werder-Urgestein für seinen Verein arbeiten, das wurde ihm vertraglich bereits zugesichert. Angedacht ist, dass Bargfrede dann ein Trainee-Programm bei Werder absolviert wie beispielsweise Tim Borowski oder Clemens Fritz vor ihm.