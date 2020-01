An das 1:6-Debakel in München denken sie bei Werder ohnehin nicht allzu gern zurück, doch für Theodor Gebre Selassie war dieser eine Tag im vergangenen Dezember gleich doppelt bitter. Der Rechtsverteidiger zog sich bei einer Rettungsaktion kurz vor der Pause eine schwere Oberschenkelverletzung zu und fehlt der Mannschaft seither. Am Donnerstag war der Tscheche mal wieder auf dem Platz zu sehen, er absolvierte erneut ein individuelles Programm.

„Ich fühle mich gut und es geht von Tag zu Tag besser“, wird Gebre Selassie auf Werders Internetseite zitiert. „Wir steigern die Belastung und schauen jetzt von Woche zu Woche.“ Wann genau der 33-Jährige den Bremern endgültig in der Liga wieder zur Verfügung steht, ist allerdings weiterhin völlig offen.