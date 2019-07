Einige Werder-Profis haben am Montag frei, andere arbeiten individuell. Trainer Florian Kohfeldt gönnt seinen Spielern in der Vorbereitung eine kleine Verschnaufpause. Das Programm sei individualisiert, sagt er. Erst am Mittwoch um 15 Uhr steht die nächste Einheit für die komplette Mannschaft auf dem Programm.

Seinen ersten Arbeitstag nach der Sommerpause hat am Montag Maximilian Eggestein. Der Mittelfeldspieler hat bei der U21-Europameisterschaft alle Spiele absolviert und bekam daher länger Urlaub. Für den Vize-Europameister beginnt die Woche mit den obligatorischen Leistungstests.

Langsam wieder ins Training einsteigen soll Felix Beijmo. Den Rechtsverteidiger plagten zuletzt Schmerzen in der Kniekehle, weshalb er auch beim Blitzturnier in Lohne fehlte. Laut Kohfeldt kann Beijmo, der weiterhin verliehen werden soll, in dieser Woche aber wieder trainieren.