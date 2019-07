Nach dem Blitzturnier in Lohne hatte Trainer Florian Kohfeldt angekündigt: „Je nach Belastung bekommen die Spieler einige Tage frei, aber am Sonntag ist noch einmal Training für alle.“ Eine reguläre Einheit steht allerdings nicht auf dem Programm. Die Werder-Profis treten alle an, arbeiten aber individuell.

Das individuelle Programm geht in den Tagen danach weiter. Spieler, die die Vorbereitung bislang komplett mitgemacht haben, bekommen bis Mittwoch frei. Andere arbeiten individuell, so wie ab Montag auch Maximilian Eggestein, der seinen Urlaub nach der U21-Europameisterschaft beendet. Die nächste reguläre Einheit steht am Mittwoch um 15 Uhr an.