Hoch die Fahne: Ein junger Werder-Fan im Trainingslager auf Mallorca. (Nordphoto)

Am letzten Trainingstag wurde es doch noch einmal voll auf dem Trainingsgelände von RCD Mallorca. Rund 100 Fans verfolgten Werders abschließende Einheit auf der Insel, viele von ihnen waren für das ursprünglich am Freitag geplante Testspiel gegen RCD Mallorca angereist, das abgesagt wurde. Als die Mannschaft am Ende des Trainings eine Auslaufrunde drehte, spendeten die Fans lautstarken Applaus, die Spieler applaudierten ebenfalls. Die gewohnt gute Stimmung also, doch dann rief ein Fan den Profs hinterher: „Gebt mal noch mehr Gas jetzt!“

Er hatte wohl das Gefühl, dass es mit Blick auf die Rückrunde noch dieses Zurufs bedurfte. Und dieses Gefühl, dass noch irgendetwas fehlt, ist nachvollziehbar am Ende eines merkwürdigen Trainingslagers. Es war nicht so, dass sich die Mannschaft hängen ließ. Im Training zogen die Spieler mit, sagten sich auch mal gegenseitig deutliche Worte. In den Medienrunden versicherten sie, den Ernst der Lage verstanden zu haben und sich künftig noch ehrlicher die Meinung geigen zu wollen. Trainer Florian Kohfeldt tat das im Trainingslager bereits, er gab gewohnt präzise Anweisungen und wurde zwischendurch mal richtig laut. Trotzdem sprang der Funke nicht über, die Abstiegsangst ist auf Mallorca eher größer als kleiner geworden. In Gesprächen mit Fans, die alle Einheiten des Trainingslagers verfolgt hatten, fielen Sätze wie „Da ist immer noch der Wurm drin“ oder „Wo ist die Aufbruchsstimmung vor der Rückrunde?“.

Große Verunsicherung

Woher kommt dieser Pessimismus bei vielen Beobachtern? Zuerst einmal ist Werder weiterhin sehr mit sich selbst und dem katastrophalen Einbruch am Ende der Hinrunde beschäftigt. Die Verunsicherung verschwinde nicht einfach so aus den Köpfen, hat Kohfeldt gesagt. Und das ist deutlich zu erkennen. In vielen Einzelgesprächen und zwei großen Mannschaftssitzungen hat der Trainer alles probiert, um die Spieler mental auf den Abstiegskampf vorzubereiten.

Im Testspiel gegen Monza allerdings stand eine Mannschaft auf dem Platz, der die nötige Überzeugung fehlte, um einen italienischen Drittligisten zu dominieren. Werder kassierte wieder einmal ein Tor nach einem Zuordnungsfehler in der Abwehr und ein Tor durch einen Kopfball. Testspiele sollte man natürlich nicht überbewerten, aber gegen Monza entstand über weite Phasen der Eindruck, dass die Mannschaft dort weitermachte, wo sie vor der Winterpause aufgehört hatte. Gleiches gilt für das Trainingsspiel auf dem Großfeld am Donnerstag, das die vermeintliche A-Elf gegen eine B-Elf mit U23-Akteuren und Co-Trainer Tim Borowski 0:1 verlor.

Was macht Mut?

Zu allem Überfluss fehlten immer wieder Spieler wegen Verletzungen und kleinerer Blessuren. Ludwig Augustinsson musste sein geplantes Comeback verschieben. Auch das alles erinnert an die von Verletzungssorgen geprägte Hinrunde, dabei achtete Werder im Trainingslager sehr auf die Regeneration. Zwei Nachmittage plus einen ganzen Tag hatten die Profis frei. Dass nach der großen Verletzungsmisere Vorsicht geboten ist, steht außer Frage. Einige Spieler erwecken aber den Eindruck, als wären sie den körperlichen Anforderungen des Profifußballs nicht mehr auf Dauer gewachsen – Regeneration hin oder her. Die Rückrunde wird weiterhin ein ständiges Abwägen, und das Wort Belastungssteuerung wird häufiger fallen, als es den Fans lieb ist.

Gibt es bei all den negativen Eindrücken aus dem Trainingslager auch Dinge, die Mut machen? Ja, die gibt es, zumindest vereinzelt. Niklas Moisander und Ömer Toprak konnten durchtrainieren. Die Hoffnung, dass das Innenverteidiger-Duo endlich mal über einen längeren Zeitraum zur Verfügung steht, ist gewachsen. Wenn nun auch noch Kevin Vogt dazu kommen sollte, könnte Werder in der Defensive endlich stabiler stehen. Ob das reicht, um gut in die Rückrunde zu starten, wird sich zeigen.