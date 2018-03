Thomas Schaaf könnte bald in neuer Funktion zu Werder zurückkehren. (nordphoto)

Kommt er – oder kommt er nicht? Werder wünscht sich den Posten eines Technischen Direktors, Sportchef Frank Baumann hat mehrfach erklärt, wem er sein Vertrauen am liebsten schenken würde: Thomas Schaaf. Gespräche mit dem ehemaligen Werder-Coach habe es bereits gegeben, allerdings noch keine Einigung. Allzu großem zeitlichen Druck wollen sich die Bremer nicht aussetzen, eine konkrete Idee haben sie aber natürlich trotzdem im Kopf. „Wir haben immer gesagt, dass wir zum Beginn der neuen Saison diese Stelle gern implementiert haben möchten – und an diesen Zeitplan halten wir uns auch“, sagte Geschäftsführer Klaus Filbry im Gespräch mit MEIN WERDER. Sprich: Am 1. Juli 2018 soll der neue Mann seine Arbeit aufnehmen.

Ob dieser aber auch wirklich Thomas Schaaf heißt? „Frank Baumann hat sich klar positioniert, dass die Stelle – und da bin ich auch hundertprozentig bei ihm – sehr sinnvoll ist“, sagte Filbry. „Frank hat am Ende des Tages auch die Verantwortung, den bestmöglichen Kandidaten auszusuchen und hat seine Präferenz bezüglich Thomas Schaaf klar geäußert. Insofern sind die beiden sicherlich momentan in intensiven Gesprächen.“ Konkrete Verhandlungen gebe es jedoch noch nicht. „So weit sind wir noch nicht“, betonte Filbry. Er sagte aber auch: „Es gibt auf beiden Seiten die Bereitschaft, sehr ernsthaft über dieses Thema zu sprechen. Und dann muss man einfach schauen, ob man zusammenkommt.“

Bleibt nur noch die Frage, welche Aufgaben der neue Technische Direktor, der eben im Werder-Idealfall Thomas Schaaf sein soll, erledigen muss. „Es geht vorrangig um die Bereiche Philosophie, Ausbildung, Mentoring“, erklärte Klaus Filbry. „Dort gibt es sicherlich auch einmal Berührungspunkte mit der Bundesliga, aber der Fokus liegt eindeutig auf der U23 und dem Leistungszentrum.“