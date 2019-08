Videoanalysen, wie es sie heute bereits wenige Minuten nach Spielschluss gibt, gab es 1994 noch nicht. Vorbereitet waren wir auf unseren Gegner in der ersten Pokalrunde am 13. August 1994 trotzdem. Das heißt, Bayern München II wurde im Vorfeld des Spiels beobachtet. So, wie es von uns auch bei jedem Gegner in der Bundesliga gemacht wurde. Unterschätzt haben wir die Bayern jedenfalls nicht.

Am Ende verloren wir trotzdem 1:2 und sorgten für eine Pokalsensation. Als Bundesligist waren wir gegen einen Regionalligisten ausgeschieden – das sind Erlebnisse, die Profis unbedingt vermeiden wollen.

Die Voraussetzungen des Spiels waren klar. Ein paar Monate zuvor waren wir in Berlin Pokalsieger geworden durch ein 3:1 gegen Rot-Weiß Essen. Auch wenn wir uns Gedanken über den Gegner gemacht haben, sind wir doch davon ausgegangen, das Spiel zu gewinnen. Obwohl Bayern mit Hansi Pflügler einen Weltmeister in der Abwehr hatte und mit Hermann Gerland einen sehr guten Trainer, der viele Talente zu Profis gemacht hat. Aber wir waren Pokalsieger, und hatten mit Marco Bode, Andreas ­Herzog, Uli Borowka und Mario Basler,

um nur einige zu nennen, eine sehr gute Truppe. Und die Bayern waren nur die zweite Mannschaft.

Gefährliche Eigendynamik

In der ersten Halbzeit waren wir dominant, sind aber nicht zu Torabschlüssen gekommen. Stattdessen hat Bayern getroffen, nach einer halben Stunde stand es 1:0. In der Halbzeit haben wir uns gesagt, dass wir ja noch 45 Minuten Zeit hätten. Aber nach dem Anpfiff änderte sich nichts. Wieder sind wir nicht zu Torchancen gekommen, Bayern legte zum 2:0 nach. In der 90. Minute traf Wladimir Bestschastnych zum Anschluss, es war nur Ergebnis-Kosmetik.

Spiele entwickeln mitunter eine Eigendynamik, die nicht zu stoppen ist. Wir haben gegen Bayern auf dem Platz gemerkt, dass wir nicht zu Chancen kommen. Dass der Gegner immer selbstbewusster wird. ­Irgendwann beginnt man nachzudenken: Was passiert hier gerade? Wir haben gespürt, dass das Spiel kippt – und waren trotz unserer Klasse und Erfahrung nicht in der Lage, diese Dynamik zu stoppen.

Klare Sache gegen Atlas

Gespielt haben wir damals im Stadion an der Grünwalder Straße, da waren gut 2000 Zuschauer. Es war also kein Hexenkessel, keine hitzige Atmosphäre, wie wir es im Pokal bei unterklassigen Gegnern wie in Offenbach erlebt haben. Das kann im Pokal durchaus eine Rolle spielen, weshalb ­Amateur-Mannschaften über sich hinauswachsen.

Am Sonnabend, wenn Werder gegen Atlas Delmenhorst spielt, sehe ich diese Gefahr nicht. Es ist eine andere Situation. Das Spiel findet im Weserstadion statt, für Werder ist es also ein Heimspiel. Es ist ausverkauft, für die Spieler Delmenhorsts, die solche Kulissen nicht gewohnt sind, könnte das eine Belastung werden. Sie werden sich damit beschäftigen und können es nicht so leicht ausblenden. Und die meisten Zuschauer sind vermutlich ohnehin Werder-Fans, es wird also keine ungewohnte Situation für die Bremer Spieler. Werder ist der Favorit, und ich rechne damit, dass es eine klare Angelegenheit wird.

Ein Pokal-Aus gegen unterklassige Gegner muss übrigens nicht zwingend einen Schaden anrichten. Wir sind am Ende der Saison 1994/1995 Vize-Meister geworden. Eintracht Frankfurt ist vergangene Saison als amtierender Pokalsieger in der 1. Runde gegen den Viertligisten Ulm ausgeschieden. In der Liga, vor allem aber in der Europa League, haben die Frankfurter trotzdem eine sehr starke Saison gespielt.