Man hatte eigentlich das Gefühl, die Luft sei für Aron Jóhannsson vor der Partie gegen Schalke 04 noch einmal dünner geworden. Schließlich musste der US-Amerikaner, der in dieser Saison vor dem 21. Spieltag erst magere elf Bundesligaminuten auf dem Konto hatte, nun auch noch Milot Rashica den Vortritt lassen.

Nach nur einer halben Trainingswoche stand der 8-Millionen-Zugang von Vitesse Arnheim direkt in der Startelf. Wie Rashica hatte auch Jóhannsson einst in der niederländischen Eredivisie überzeugt, um dann den Schritt zu Werder zu wagen. Bis heute: Vor allem ein Missverständnis.

Dass Jóhannsson eigentlich genug Potential mitbringt, um Werder zu helfen, bewies der 27-Jährige dann aber in der Schlussphase gegen Schalke: In der 56. Spielminute sah Florian Kohfeldt sich gezwungen, auf den Spielverlauf zu reagieren. Rashica hatte bis dato eine solide Partie abgeliefert, aber für wenig Durchschlagskraft sorgen können. „Man hat gemerkt, dass er in manchen Szenen noch nicht so die Anbindung hatte“, kommentierte Maximilian Eggestein nach dem Spiel das Debüt des neuen Außenstürmers, der Werder auf Sicht als Bartels-Ersatz und Tempospieler im Angriff eine neue Option bieten soll.

Im Anschluss durfte Jóhannsson zeigen, dass die Last der Bartels-Vertretung nicht allein auf Rashicas Schultern liegen muss: Als neuer Rechtsaußen präsentierte sich der Angreifer in der Schlussphase des Schalke-Spiels nicht nur fleißig und engagiert, sondern auch ballsicher und kreativ.

Zwei Torschussvorlagen in 35 Minuten sind der Bremer Top-Wert in einem chancenarmen Spiel. Vor allem der zweite Pass in die Spitze war einer für die Galerie: Wie einst zu Beginn der Saison 2016/2017, als Serge Gnabry im Anschluss an einen Jóhannsson-Pass zum Tor des Monats gegen Borussia Mönchengladbach abschloss, nahm Werders Joker mit einem eleganten Lupfer die komplette Hintermannschaft des Gegners aus dem Spiel. Maximilian Eggestein scheiterte noch knapp an Ralf Fährmann im Schalker Tor, den freien Ball stocherte Werders anderer Joker, Zlatko Junuzovic, dann aber zum 2:1-Endstand über die Linie.

Auch neben dieser Szene hatte Jóhannsson gute Aktionen. Zwar profitierte der US-Stürmer wie der Rest des Teams gegen Ende auch vom Platzverweis gegen Schalkes Matija Nastasic (78. Minute), 88,2 Prozent angekommener Pässe sind für einen Offensivspieler allerdings auch unter diesen Umständen aller Ehren wert. Noch dazu war Jóhannsson auch am 1:1-Ausgleichstreffer von Max Kruse beteiligt, als er nach einem Freistoß von Ludwig Augustinsson Druck auf Fährmann machte, der den Schuss des Schweden nur prallen ließ.

Schon in der Schlussphase gegen Hertha BSC in der Vorwoche hatte Jóhannsson mit einer präzisen Flanke fast noch den Lucky Punch in der Nachspielzeit eingeleitet, damals verhinderte eine Rettungstat auf der Linie noch einen Werder-Sieg. Diesmal gehört Jóhannsson im wahrsten Sinne des Wortes zu den Gewinnern einer turbulenten Partie mit glücklichem Ausgang für Grün-Weiß.

Nicht unwahrscheinlich, dass für Jóhannsson bald weitere Einsatzchancen folgen werden. Trainer Kohfeldt hatte den vormals aussortierten Stürmer in der Vergangenheit mehr als einmal gelobt. „Ich mag solche Typen“, hatte Werders Chefcoach noch im Trainingslager betont. Kohfeldt schätzt Jóhannssons Siegeswillen, aber auch seine spielerische Qualität – auch, wenn der US-Amerikaner kein klassischer Flügelstürmer ist. Die gebe es bei Werder aber ohnehin nicht in dieser Form, hatte Kohfeldt noch im Januar betont. Das Anbieten in den Zwischenräumen, der Spielaufbau, die Läufe in die Tiefe – all das seien Elemente, die Werder auf den Außen benötige. Und: „Das sind Dinge, die Aron kann.“

