Thore Jacobsen trainiert häufig bei den Werder-Profis . (nordphoto)

Werder hat wieder ein Leihgeschäft perfekt gemacht: Thore Jacobsen spielt ein weiteres Jahr lang auf Leihbasis für den Drittligisten 1. FC Magdeburg, wie die Bremer am Donnerstag mitteilten. „Thore hat letztes Jahr in Magdeburg viel Spielzeit bekommen und einen guten Schritt in seiner Entwicklung genommen. Wir hoffen nun, dass er diese positive Entwicklung fortsetzen kann“, erklärte Sportchef Frank Baumann.

In der abgelaufenen Spielzeit hatte der 23-Jährige, der als Außenverteidiger und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, 32 Einsätze für Magdeburg bestritten. 2015 wechselte Jacobsen vom Hamburger SV in die Werder-Jugend. Für die U23 kam er 91 Mal zum Einsatz, bei den Profis war er regelmäßig im Training und in Testspielen dabei, konnte sich aber nicht durchsetzen.