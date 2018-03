Dreimal ist Bremer Recht: Nach Fin Bartels und Philipp Bargfrede hat nun auch Thore Jacobsen bei Werder verlängert und seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der 20 Jahre alte Linksverteidiger hatte das Wintertrainingslager in Algorfa bereits mit der Bundesligamannschaft absolviert und war auch in den letzten Wochen oft im Profitraining mit dabei. Über die Vertragslänge machte der Verein keine Angaben. "Die Entwicklung, die er in den letzten Jahren bei uns durchlaufen hat, ist vielversprechend", kommentierte Sportchef Frank Baumann die Verlängerung auf der Vereinshomepage. "Wir sind davon überzeugt, dass er sich in Zukunft weiter verbessern und ein Bundesliga-Spieler werden wird."

Auch Jacobsen selbst zeigte sich glücklich über das Zustandekommen der Vertragsverlängerung. "Ich bin überglücklich mein Vertrag verlängert zu haben und freue mich darauf meinen nächsten Schritt mit Werder Bremen zu gehen", sagte der Defensivspieler, dessen voriger Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre. "Ich habe mich in Bremen von Beginn an wohl gefühlt und werde nun weiter an mir und meinen Fähigkeiten arbeiten.“ Eine Einschätzung zu Jacobsens Entwicklungsstand und seinen Fähigkeiten gibt es hier nachzulesen.