Im Bremer Mittelfeld herrscht Bewegung. Für Jerome Gondorf geht es nach Freiburg, am Donnerstag werden beide Klubs den Transfer bestätigen. Thomas Delaney steht ebenfalls vor einem Wechsel. Besonders der Abgang des Dänen würde ordentlich Geld in Werders Kasse spülen. Allein die genaue Summe steht noch nicht fest, weil Borussia Dortmund, das Delaney gern verpflichten möchte, noch nicht auf Werders Wunschvorstellung eingegangen ist. "Wir haben unsere Vorstellungen hinterlegt. Alles Weitere liegt an Dortmund. Dortmund ist jetzt am Zug", sagte Sportchef Frank Baumann.

Der Druck liegt nun also bei Dortmund, will Baumann damit sagen. Nicht zuletzt Delaney selbst hat die Borussen mit seinen Aussagen unter Zugzwang gesetzt. „Thomas hat sich deutlich positioniert und klar gesagt, was er gerne möchte“, sagt Baumann. Nämlich einen schnellen Wechsel nach Dortmund. Dafür müssten die Verantwortlichen ihr Angebot aber deutlich erhöhen.

Ändert Kohfeldt die Taktik?

Aber was würde Werder mit dem Geld anstellen? Das hat nicht zuletzt mit der taktischen Ausrichtung Florian Kohfeldts zu tun. Behält er seine grundsätzlich aktive und offensive Ausrichtung bei und hält an seinen bevorzugten Grundordnungen im 4-3-3 oder 5-3-2 fest, dann blieben für die Halbpositionen auf der Acht wohl auch die Stellenbeschreibungen in etwa gleich. Ein sehr geradliniger, körperlich ungemein präsenter Spieler mit starkem Drang zum Tor und einer soliden Ballverarbeitung, der diese Anforderungen erfüllt, wäre Sekou Sanogo. Der Ivorer war ein Stützpfeiler beim Schweizer Meister Young Boys Bern, stand vor zwei Jahren schon mal kurz vor einem Vertragsabschluss beim VfB Stuttgart und wird nun angeblich auch von Hannover 96 beobachtet. Sanogo ist wie Delaney ein Anführer, allerdings auch schon 29 Jahre alt und hat immer mal wieder mit kleineren Muskelverletzungen zu kämpfen. Dazu bekommt er aufgrund seiner sehr robusten Spielweise auch jede Menge Gelbe Karten. Sanogo, der in der vergangenen Saison immerhin zwölf Scorerpunkte gesammelt hat, will nach sieben Jahren in der Schweiz den Schritt in eine größere Liga wagen.

Werders Mittelfeld ist derzeit mit vielen ähnlich veranlagten Spielertypen besetzt. Um ein wenig mehr Variabilität und Kreativität zu erlangen, könnte eine der Halbpositionen auch etwas anders interpretiert werden, zum Beispiel mit einem deutlich spiel- und dribbelstärkeren Spieler. In der österreichischen Bundesliga tummeln sich einige dieser Akteure, wobei der Zugriff auf die Spieler von Meister Red Bull Salzburg nahezu unmöglich sein dürfte. Stefan Schwab vom SK Rapid Wien ist aber ein interessanter Mittelfeldspieler mit sehr viel Wucht und Tordrang. Zudem ist er stark im offensiven Eins-gegen-eins und wie Sanogo ein Linksfuß.

Mehr Offensivdrang mit Zulj

Allerdings besitzt Schwab in Wien noch Vertrag bis 2020 und hegt keine öffentlichen Ambitionen, Rapid zu verlassen. Ganz anders Peter Zulj: Der Mittelfeldmann von Sturm Graz propagiert offen seine Absicht, kommende Saison in einer ausländischen Liga zu spielen, am liebsten in der Bundesliga. Zulj wäre im Vergleich zu Delaney eine deutlich offensivere Variante, kann im Mittelfeld im Prinzip alle Positionen bekleiden und ist ein hervorragender Vorbereiter. 25 Scorerpunkte, davon 17 Torvorlagen, hat der 24-Jährige zuletzt gesammelt.

Vielleicht denken Kohfeldt und sein Trainerteam inhaltlich aber auch in eine ganz andere Richtung. Um Max Kruse weiter vorne in der Endphase der Angriffe besser in Position zu bringen, müsste Werder seinen wichtigsten Angreifer etwas stärker aus dem Spielaufbau herausnehmen. Dann sollte im zentralen Mittelfeldbereich aber ein Spieler hinzugekauft werden, der wie Kruse strategisch denkt und aufbauende Elemente einbringen kann. Bei Bedarf könnte dieser Akteur dann sogar neben Philipp Bargfrede oder Maximilian Eggestein in einer Doppel-Sechs-Konstellation operieren.

Beim FC Swansea läuft der Vertrag von Sung-Yong Ki aus, der Koreaner wäre ein klassischer Sechser, ungeheuer erfahren und gestählt nach acht Jahren schottischer und englischer Liga. Mit 29 Jahren ist Ki aber nicht mehr der Jüngste. Außerdem ist er wie Bargfrede und Eggestein ein Rechtsfuß.

Oder Werder geht mal wieder mehr Risiko und holt einen unzufriedenen Spieler von der Bank. Renato Tapia hat für Feyenoord Rotterdam zuletzt kaum gespielt. Eigentlich wurde der 22-Jährige als defensiver Mittelfeldspieler verpflichtet, durfte in der abgelaufenen Saison aber nur als Ersatz für das dauerverletzte Innenverteidiger-Duo Jan-Arie van der Heijden und Eric Botteghin ran. Für Tapia blieb also meist nur der Platz auf der Bank. Mit der peruanischen Nationalmannschaft hat er nun aber die Möglichkeit, bei der WM in Russland auf sich aufmerksam zu machen.