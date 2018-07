So richtig viel wollte Florian Kohfeldt bei der Medienrunde am Donnerstagabend nicht verraten. Dass sich sein Trainerteam aber in den Wochen bis zum Pflichtspielstart im Pokal gegen Wormatia Worms noch die eine oder andere Idee für einen Offensiv-Standard überlegen und auch mit der Mannschaft einstudieren wird, konnte Werders Trainer schon bestätigen.

Wenig überraschend wird Werder nach der Rückkehr nach Bremen mehr Zeit und Akribie ins Training von Standardsituationen stecken, um sich für diesen wichtigen Teilaspekt des Spiels zu wappnen. „Die WM hat gezeigt, welche Bedeutung die Standards haben. Man kann sich dem nicht verschließen. Daher haben wir die WM im Hinblick auf die Standards fast noch genauer analysiert als in spielerischer Hinsicht“, sagte Kohfeldt und deutete damit an, wie sehr ihm und seinem Trainerteam dieses Thema am Herzen liegt. Oder liegen muss.

Dabei nimmt sich Kohfeldt wie erwartet etwas raus aus dem Thema und überlässt die Verantwortung seinen beiden Co-Trainern Thomas Horsch und Tim Borowski. „Bei der Entwicklung der Standards bin ich dabei, aber der Schwerpunkt liegt bei den Co-Trainern. Die beiden machen das sehr gut in Zusammenarbeit mit Mario Baric“, so Kohfeldt, der auch den Chef seiner Analyse-Abteilung nicht unerwähnt lassen wollte. „Es ist wichtig, dass sie ihren eigenen Bereich haben, in dem sie mit der Mannschaft alleine arbeiten können. Mein Vertrauen in sie ist sehr hoch.“

Im Zillertal legte das Trio nur den Grundstein für das, was in den nächsten Wochen noch im Detail erarbeitet werden soll. „Wir beginnen gerade mit der Vermittlung an die Mannschaft. Standards werden in Bremen noch einmal ein Thema sein, wo wir sie auch mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren können. Wir werden alle Standards noch trainieren: Freistöße, Ecken, Einwürfe.“

Wenig gute Kopfballspieler und Schützen

Dabei werden sich wohl einige neue Varianten etablieren müssen. Werder war in der Offensive nicht mehr besonders gefährlich bei Eckbällen und Freistößen. Zlatko Junuzovic war immer noch etwas wie der Spezialist, aber auch der Österreicher hatte schon bessere Momente als zuletzt beim ruhenden Ball. Dazu kommen im Vergleich zu anderen Bundesligisten relativ ungefährliche Innenverteidiger. Nur vier Tore teilten sich Lamine Sane, Niklas Moisander und Milos Veljkovic. Thomas Delaney ist als ein wichtiger Zielspieler im gegnerischen Strafraum nicht mehr dabei, ebenso wie der zwar weniger gute Kopfballspieler Ishak Belfodil, der aber auf Grund seiner Körpergröße zumindest Gegner binden konnte.

Mit Theo Gebre Selassie und Martin Harnik gibt es zwar noch zwei weitere kopfballstarke Spieler, in der Summe ist Werder bei Offensiv-Standards für hohe Flanken auf dem Papier nicht besonders gut aufgestellt. Auch deshalb sind schlaue Varianten gefragt und natürlich die entsprechend guten Schützen. Max Kruse dürfte auch in der Zukunft einer von zwei oder drei Spezialisten sein, Ludwig Augustinsson, der in seiner ersten Saison in Bremen nur sehr selten antrat, dürfte eine Option sein. Beide sind Linksfüßer und mit Junuzovic hat der beste Rechtsfuß die Mannschaft verlassen. Hier wird sich wohl erst noch ein Spieler herauskristallisieren müssen.

Was tun bei Defensiv-Standards?

Wie Werder in Zukunft in der Defensive Standards verteidigen will, ist auch noch offen. Bei der kürzlich zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft gab es im Prinzip alle Verteidigungsarten, manche davon gemischt. Interessant war auch alle Fälle Kroatiens Idee bei Freistößen aus dem Halbfeld: Der Vizeweltmeister verteidigte mit einer sehr tiefen letzten Linie und rückte nicht wie sonst üblich bis auf Höhe des Sechszehnmeterraums heraus.

Diese Variante ist etwas leichter zu organisieren, der Torhüter kann eher auf der Linie bleiben und hat es im Timing beim Herauslaufen etwas leichter, die Verteidiger können in ihrer Abwehrbewegung in den Ball gehen. Das Problem dabei ist, dass ein Kontakt vom Gegner oder dem eigenen Mitspieler so knapp vor dem Tor sofort gefährlich wird und der Torhüter deutlich weniger Reaktionszeit hat, der unter noch größerem Druck steht als ohnehin schon bei dem vielen Verkehr vor seinem Tor. Und weil fast alle Spieler im eigenen Strafraum benötigt werden, ist die Chance auf ein schnelles offensives Umschalten sehr gering. Und das sollte schon ein Bremer Markenzeichen bleiben.