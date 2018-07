Max Kruse dürfte es am besten wissen. An Selbstvertrauen mangelt es Werders wichtigstem Offensivspieler bekanntlich nicht, und auch als junger Profi trat er schon recht forsch auf. Rückblickend sei das nicht immer richtig gewesen, sagt der 30-Jährige nun in einem Interview mit "11 Freunde", das die "Westdeutsche Zeitung" vorab in Auszügen veröffentlicht hat. "Als junger Spieler stellte sich bei mir auch schnell mal das Gefühl ein, ich sei schon ein ganz Großer. Man versteht nicht, wie wichtig es ist, ständig dazuzulernen", betont Kruse.

Die fehlende Hierarchie und die fehlende Demut einiger Nachwuchsakteure sieht er auch als einen Grund dafür an, dass Werder in der vergangenen Spielzeit phasenweise große Probleme hatte. "Die jungen Spieler haben in der letzten Saison sehr viel mitgesprochen. Da kamen auch Widerworte in Momenten, in denen es wirklich fehl am Platz war. Und weil jeder meinte, mitreden zu müssen, spiegelte sich das auch auf dem Platz wider."

Um die Entwicklung im Fußball zu verdeutlichen, führt Kruse ein Beispiel aus seiner Anfangszeit als Profi an: "Wenn ich auf der Massagebank lag und ein älterer Spieler kam rein, zog der mich da einfach runter. Diese Gesetzmäßigkeiten kennen die jungen Spieler heute nicht mehr." Trainer Florian Kohfeldt arbeite nun daran, klare Strukturen ins Team zu bringen. "Da sind wir noch nicht am Ende unserer Entwicklung. Auch die Führungsspieler – und da beziehe ich mich mit ein – sind in der Pflicht, dass wir in Sachen Teamführung weiterkommen, damit die Mannschaft zukünftig mehr Erfolg hat", fordert Kruse.

Selbstkritische Äußerungen

Der Ex-Nationalspieler gibt sich dabei durchaus selbstkritisch und sagt, er wolle auf dem Platz seine Teamkollegen konstruktiver kritisieren als bisher. "Im Spiel werde ich schnell ungeduldig, wenn etwas nicht funktioniert. Und dieser Unmut ist deutlich an meiner Mimik und Gestik ablesbar. Das ist nicht gut." Kruse gilt schließlich auch als erster Anwärter auf das Kapitänsamt, in dieser Funktion würde ihm noch mehr Verantwortung zukommen. "Sollte der Trainer so entscheiden, würde ich es gerne machen. Das Amt zeigt ja die Wertschätzung, die ein Spieler genießt. Auch wenn ich die Binde nicht zwingend brauche, um offen meine Meinung zu sagen", unterstreicht er.

Sein Verhältnis zu Kohfeldt beschreibt Kruse als sehr gut. Er habe schnell einen Draht zu dem Coach gefunden. In Sachen Menschenführung sieht Kruse durchaus Ähnlichkeiten zwischen Kohfeldt und dessen Vorgänger Alexander Nouri. In anderen Bereichen dagegen gebe es große Unterschiede: "Florian hat einen Plan A – und auch einen Plan B und C. Wir sind als Team in der Lage – das haben wir in der Rückrunde mehrfach gezeigt – auf unterschiedliche Systeme variabel zu reagieren. Außerdem haben wir unter Alex aus meiner Sicht zeitweise zu defensiv gespielt. Mit Florian verteidigen wir viel weiter vorne."

Das komplette Interview findet sich hier.