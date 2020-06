Gut gelaunt nach Mainz: Niclas Füllkrug am Freitagmittag vor der Abreise der Mannschaft. (nordphoto)

Spätestens seit seinem furiosen Tor-Comeback gegen Paderborn ist Niclas Füllkrug einer der Bremer Hoffnungsträger im Abstiegskampf. Frank Baumann glaubt daran, dass der Angreifer in den zwei ausstehenden Partien gegen Mainz und Köln ein Trumpf für Werder sein könnte. „Er wird wichtig werden in den letzten Spielen und seine Qualitäten einbringen“, sagte der Sportchef. „Jeder zusätzliche Tag hilft ihm dabei, weiter an seiner Fitness zu arbeiten. Mit Niclas steht uns ein Topstürmer wieder zur Verfügung.“

Neun Monate lang war Füllkrug wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen, ehe er gegen Paderborn 13 Minuten lang spielte und mit seinem dritten Saisontor direkt den 5:1-Endstand herstellte. Bei der jüngsten 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern stand Füllkrug nur sechs Minuten lang auf dem Platz. Sollte es nun gegen Mainz in der Schlussphase eng werden, dürfte Trainer Florian Kohfeldt kaum auf den 27-Jährigen verzichten. „Niclas hat gezeigt, welche Qualitäten er hat“, betonte Baumann. „Das ist nicht nur an seinen Toren und Vorlagen festzumachen, sondern auch an seiner Präsenz auf dem Platz und seiner Art, wie er spielt und die Mannschaft mitnimmt.“